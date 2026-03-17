Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων

Κοινοβουλευτική παρέμβαση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με κατάθεση Ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του νέου κύματος ακρίβειας αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την συνυπογραφή 16 ακόμη Βουλευτών.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς στα ερωτήματα:

Ακολουθεί η Ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων»

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη ασκήσει ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για νέα άνοδο στις τιμές ενέργειας και καυσίμων. Οι εξελίξεις αυτές, σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία ήδη δοκιμάζεται από την παρατεταμένη ακρίβεια, αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα αλλά και συνολικά το κόστος μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται από παραγωγικούς φορείς, ο αγροτικός κόσμος εκφράζει την έντονη ανησυχία του ότι αυτό το νέο «κύμα» αυξήσεων, θα μεταφραστεί άμεσα σε αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς η αγροτική δραστηριότητα στο σύνολό της (κίνηση αγροτικών μηχανημάτων, λειτουργία αντλιοστασίων, μεταφορές προϊόντων προς την εφοδιαστική αλυσίδα) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων.

Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπως η Κρήτη, το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο, καθώς η μεταφορά μεγάλου μέρους των παραγόμενων προϊόντων προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή προς αγορές του εξωτερικού συνεπάγεται σημαντικό κόστος μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η άνοδος στις τιμές ενέργειας και καυσίμων πρόκειται να συμπιέσει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των παραγωγών, να μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στην αγροτική οικονομία.

Ταυτόχρονα, η αύξηση του κόστους παραγωγής είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων και σε νέο κύμα ανατιμήσεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά, που ήδη αντιμετωπίζουν πρωτοφανή πίεση από την ακρίβεια, στα βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ενεργειακής αστάθειας και τις επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία, δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει ένα ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου, αφήνοντας εντελώς απροστάτευτους παραγωγούς και καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, δε θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με αρκετές δυσκολίες, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί από τη διαρκή αύξηση του κόστους ενέργειας, λιπασμάτων, ζωοτροφών και μεταφορών. Παράλληλα, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, με την είσοδο φθηνότερων προϊόντων από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά, ασκώντας επιπλέον πιέσεις στους Έλληνες παραγωγούς, που αναγκάζονται να λειτουργούν με υψηλότερα κόστη και αυστηρότερες προδιαγραφές. Κατά συνέπεια:

Επειδή, η αύξηση των τιμών καυσίμων έχει άμεση και πολλαπλασιαστική επίδραση στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων,

Επειδή, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, που ήδη τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί,

Επειδή, οι νησιωτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού κόστους μεταφοράς,

Επειδή, οι ανατιμήσεις των προϊόντων διατροφής θα επιδεινώσουν περαιτέρω το ήδη οξύτατο πρόβλημα ακρίβειας στην αγορά και το κόστος θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές,

Επειδή, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει έγκαιρα μέτρα προστασίας της παραγωγής και της κοινωνίας από τις συνέπειες μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Ποια είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και ειδικότερα στα καύσιμα στην ελληνική αγορά; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την προστασία των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα από ενδεχόμενη νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους; Υπάρχει σχεδιασμός για την ενίσχυση των παραγωγών σε περίπτωση νέας αύξησης του κόστους καυσίμων και μεταφορών; Προτίθεται η κυβέρνηση να εξετάσει τη λήψη ειδικών μέτρων για τις νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος μεταφοράς επηρεάζει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων; Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποτραπεί η μετακύλιση των αυξήσεων στο τελικό κόστος των προϊόντων και να προστατευθούν οι καταναλωτές από ένα νέο κύμα ακρίβειας; Προτίθεται η κυβέρνηση να παρέμβει και να υιοθετήσει τις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που αφορούν στη λήψη οικονομικών και προληπτικών μέτρων, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς καυσίμων, αλλά και οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης των αυξήσεων στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ειρήνη

Κασιμάτη Νίνα

Κοντότολη Μαρίνα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γεώργιος