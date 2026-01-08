ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση
Θανάσης Κουκάκης
Πέμπτη, 08/01/2026 - 15:09

Οι ιδιοκτήτες και οι κατοικίες που εξαιρούνται από την ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ.

Σαφείς εξαιρέσεις και αυστηρά κριτήρια θέτει η νέα νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση και την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών. Παρότι το μέτρο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκό και αναμένεται να ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, δεν καλύπτει το σύνολο των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τον νόμο 5246/2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, δεν δικαιούνται μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026, ούτε πλήρη απαλλαγή από το 2027, όσοι δεν είναι φυσικά πρόσωπα ή δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Εκτός ρύθμισης μένουν επίσης οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων, ενώ για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές το ανώτατο όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους.

Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά και οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με μοναδική εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Παράλληλα, δεν προβλέπεται καμία ελάφρυνση για κατοικίες των οποίων η συνολική φορολογητέα αξία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης ή πληθυσμιακών κριτηρίων.

Δεν καλύπτονται ακόμη κατοικίες που δεν δηλώνονται ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους, καθώς ο χαρακτηρισμός της κύριας κατοικίας γίνεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων της δήλωσης εισοδήματος. Εκτός ρύθμισης παραμένουν και όσοι διαθέτουν δικαιώματα επί ακινήτων σε περιοχές που δεν εντάσσονται στους προβλεπόμενους μικρούς οικισμούς, ακόμη και αν πρόκειται για χαμηλής αξίας ακίνητα.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει για το 2026 μεταβατική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% και από το 2027 πλήρη απαλλαγή για όσους πληρούν σωρευτικά όλα τα κριτήρια. Υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε περισσότερους από 12.700 οικισμούς σε όλη τη χώρα, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της πλήρους απαλλαγής να εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. Ευρώ.

Ενδεικτικά, ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας σε οικισμό της Αττικής με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων δεν θα δικαιούται ούτε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 ούτε την πλήρη απαλλαγή από το 2027, καθώς η Περιφέρεια Αττικής εξαιρείται συνολικά από το μέτρο, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ακόμη και αν πρόκειται για χαμηλής αξίας ακίνητο και μόνιμη κατοικία, η γεωγραφική εξαίρεση αποκλείει κάθε φορολογική ελάφρυνση.

Παράλληλα, φορολογούμενος που διαθέτει κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό της Ηπείρου με πληθυσμό 1.200 κατοίκους, αλλά η συνολική φορολογητέα αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, δεν θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Το όριο της αξίας λειτουργεί ως απόλυτο κριτήριο, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών ή γεωγραφικών προϋποθέσεων.

Τέλος, εκτός μέτρου μένει και ιδιοκτήτης κατοικίας σε οικισμό 1.000 κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια, η κατοικία θεωρείται δευτερεύουσα και δεν παρέχεται καμία μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα 08 Ιανουαρίου 2026
Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους 08 Ιανουαρίου 2026
Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους

Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις
Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις

Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις
Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις

Γιάννης Τριήρης: Κυβέρνηση «Πόντιος Πιλάτος» και στο καυτό πρόβλημα της στέγης
Γιάννης Τριήρης: Κυβέρνηση «Πόντιος Πιλάτος» και στο καυτό πρόβλημα της στέγης

Καθαρισμός οικοπέδων: Ανοίγει η πλατφόρμα- Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Καθαρισμός οικοπέδων: Ανοίγει η πλατφόρμα- Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Τι προτείνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες για να αποφευχθούν δικαστικές προσφυγές
Τι προτείνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες για να αποφευχθούν δικαστικές προσφυγές