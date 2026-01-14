ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης

9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 12:59

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνδιοργάνωση με το insider, διοργανώνει το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα.

Η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει, αλλά οι ερωτήσεις παραμένουν κρίσιμες. Τι ρυθμίζει την αγορά; Πού θα φορτίζουμε; Ποιος επενδύει; Και πόσο έτοιμοι είμαστε για τις επόμενες αλλαγές;

Το συνέδριο θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από 5 βασικά ερωτήματα:

Πού θα φορτίζουμε αύριο;
Η επόμενη μέρα στις υποδομές φόρτισης – δημόσιοι σταθμοί, συνεργασίες με ΟΤΑ και ιδιώτες.

Πώς αλλάζουν οι μετακινήσεις μας;
Από τα ΙΧ και τα ταξί μέχρι τα logistics και τις δημόσιες μεταφορές – η νέα ηλεκτρική καθημερινότητα.

Ποιοι κινούν την αγορά;
Οι μεγάλοι παίκτες, οι πάροχοι ενέργειας, οι startups και οι καινοτόμες υπηρεσίες.

Πώς καθορίζεται η επόμενη μέρα;
Νομοθεσία, πολιτική, επιδοτήσεις και στόχοι – οι παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό της μετάβασης.

Καινοτομία στην πρίζα
Smart charging, διασύνδεση με ΑΠΕ, νέα τεχνολογικά μοντέλα και εφαρμογές που αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με φυσική παρουσία ομιλητών και συμμετεχόντων.

Εγγραφείτε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 13:02

