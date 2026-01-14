Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ

Υπέρ και των δύο προτεινομένων δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. «Παρών» και για τους δύο προτεινομένους δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Το ΚΚΕ, η «Νίκη», η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, όλα τα κόμματα αναφέρθηκαν στο ζήτημα της λειψυδρίας και τα αποθέματα νερού στη χώρα.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Οι πάροχοι ΔΕΥΑ, όλες οι ΔΕΥΑ, η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ είναι και θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και χαρακτήρα», είπε ο νέος αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ Δημήτρης Ψυχογιός και επισήμανε ότι ο ρυθμιστικός έλεγχος από τη ΡΑΑΕΥ είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ενάντια στην ασυδοσία, καθώς η Αρχή ελέγχει αυστηρά τα κόστη και την ποιότητα υπηρεσιών, είτε ο πάροχος είναι αμιγώς κρατικός είτε δημοτική επιχείρηση.

Αναφερόμενος στη λειψυδρία, ο κ. Ψυχογιός είπε ότι προφανώς «η κλιματική κρίση έχει καταστήσει το νερό από δεδομένο πόρο σε πόρο υπό ανεπάρκεια» και για το λόγο αυτό η ΡΑΑΕΥ θα δώσει έμφαση στο μοντέλο ζήτησης. «Θα διαχειριστούμε προφανώς και την προσφορά αλλά θα αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε και τη ζήτηση, υπό την έννοια να αρχίσουμε να εξοικονομούμε νερό», είπε ο κ. Ψυχογιός και πρόσθεσε: «Κατηγορηματικά, όπως το έχουν βεβαιώσει ειδικοί επιστήμονες, υδρολόγοι, νερό υπάρχει για να πιούμε. Δεν υπάρχει για να το σπαταλήσουμε. Μην τρομάζουμε τον κόσμο ότι αύριο δεν θα έχουμε νερό να πιούμε, να μαγειρεύουμε ή να πλυθούμε. Δεν υπάρχει όμως νερό για να το σπαταλάμε. Και αυτός είναι ο ρόλος μας και ο ρρυθμιστής και η Πολιτεία προς αυτόν θα δουλέψουμε. Οπότε, προτεραιότητα της Αρχής είναι η εποπτεία των παρόχων, για τη δραστική μείωση του μη τιμολογούμενου ύδατος, δηλαδή να μειώσουμε τις διαρροές και τις παράνομες λήψεις, που σε ορισμένες περιοχές αγγίζει απαγορευτικά ποσοστό. Δηλαδή, αν το μη τιμολογούμενο νερό είναι κατά μέσο όρο 40% στη χώρα, το μισό από αυτό το ποσοστό είναι παράνομες λήψεις και δεν είναι διαρροές». Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ είπε επίσης ότι προωθείται η ψηφιοποίηση του δικτύου και της μέτρησης αποθεμάτων, για την ακριβή εικόνα της κατανάλωσης και των αποθεμάτων νερού, ενώ παράλληλα ο ρυθμιστής επεξεργάζεται και το κανονιστικό πλαίσιο για έργα που είναι αναγκαία, όπως τα μικρά φράγματα για τη συλλογή του βρόχινου νερού, η στοχευμένη αφαλάτωση, η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση ώστε να αποδεσμευτούν ποσότητες πόσιμου νερού. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την τιμολόγηση, ο κ. Ψυχογιός επισήμανε ότι ακολουθεί την ευρωπαϊκή Οδηγία και την αρχή ανάκτησης του κόστους. Ο ρυθμιστής, όπως επισήμανε, δεν επιβάλλει τιμές αλλά ελέγχει και εγκρίνει τις προτάσεις των παρόχων, με βάση αυστηρά κοστολογικά κριτήρια. «Τα τιμολόγια, αυτό είναι στη μεθοδολογία που θα προτείνουμε και στην ΚΥΑ, πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος, λειτουργικό, περιβαλλοντικό και κόστος πόρου, για να μπορούν να συντηρούνται τα δίκτυα, να μην έχουμε διακοπές και υποβάθμιση ποιότητας. Προφανώς κάθε αναπροσαρμογή ελέγχεται και θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κοινωνικά τιμολόγια για την προστασία των ευάλωτων ομάδων», είπε ο κ. Ψυχογιός.

Ο πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ Κωνσταντίνος Τσιμάρας, απαντώντας σε ζητήματα που τέθηκαν για την ενέργεια και το κόστος αυτής, επισήμανε ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα «κυρίως ενωσιακής νομοθεσίας», όπως το χρηματιστήριο της ενέργειας. Σημείωσε ωστόσο, ότι το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε πριν από 20 χρόνια, με διαφορετικά δεδομένα (φθηνό ρωσικό αέριο, μετάβαση σε πιο ανοιχτή αγορά κλπ) και ενδεχομένως να παρουσιάζει κάποιες αστοχίες και ελλείψεις που θα πρέπει να βελτιωθούν. «Ο στόχος είναι στον τομέα της ενέργειας, είναι να γίνεται προσπάθεια ώστε η ενέργεια, τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και κυρίως για τη βιομηχανία που παράγει, να είναι όσο το δυνατό πιο προσιτό επίπεδο», σημείωσε. Όπως άλλωστε σημείωσε, υπάρχει εν εξελίξει έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, ενώ στο παρελθόν επιβλήθηκαν και πρόστιμα, τόσο σε διαχειριστές δικτύου όσο και σε παρόχους ενέργειας και κάποια από τα πρόστιμα αυτά ήταν αρκετά εκατομμύρια αν και το τελικό ποσό εξαρτάται από την απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων. Επισήμανε παράλληλα ότι η Διεύθυνση Λιανικής του κλάδου Ενέργειας έχει μια πολύ καλή παρουσία, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών.

Αναφορικά με τον κλάδο των υδάτων, ο κ. Τσιμάρας είπε ότι είναι σταθερή και πλούσια η νομολογία του ΣτΕ, η οποία θεωρεί το νερό κοινωνικό αγαθό. «Αυτή τη νομολογία οφείλουμε να την τηρούμε, οφείλουμε να την ακολουθήσουμε. Άρα η προσέγγιση του νερού ως κοινωνικού αγαθού, όπως διαχρονικά έχει διατυπωθεί από το ΣτΕ, είναι μια θέση την οποία υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε και οφείλουμε να την ακολουθήσουμε, διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό, είτε αυτό αφορά τη διάθεση του πόσιμου ύδατος είτε αφορά το νερό της άρδευσης», είπε ο κ. Τσιμάρας.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος είπε ότι η ΡΑΑΕΥ επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα, γιατί εποπτεύει και ρυθμίζει απόβλητα, ενέργεια και ύδατα.

«Για τα απόβλητα έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο μέλλον, στην ενέργεια έχουμε την ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη χαμηλότερων τιμών για τους καταναλωτές και στα ύδατα το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας. Τα κριτήρια της εισήγησής μας βασίστηκαν στην ακαδημαϊκή αριστεία, την βαθιά γνώση του αντικειμένου και την εμπειρία της διοίκησης και λήψης αποφάσεων», είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και πρόσθεσε ότι οι δύο προτεινόμενοι έχουν εξαιρετικά βιογραφικά και επίσης είναι γνώστες της ΡΑΑΕΥ και του τρόπου λειτουργίας της.