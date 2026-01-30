Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 14:00

Το δίκτυο ταχυφορτιστών του ZAP Taxi Club, η φόρτιση σε 15 λεπτά και το επόμενο βήμα ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη

Το ZAP Taxi Club, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί στην Αττική, συμμετείχε ως χορηγός στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Το Συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον κλάδο της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας.

Το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης επικεντρώθηκε στην πολιτική και στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις υποδομές, καθώς και στην εμπειρία χρήσης μέσω βιώσιμων μεταφορών και καινοτόμων λύσεων κινητικότητας. Στο Συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής ο κ. Λεωνίδας Βέργος, Investment Director-Partner, Sirec Energy S.A., στο πάνελ με τίτλο «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση – Υποδομές, Δίκτυα και Στρατηγικές Ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στην πορεία της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο κ. Βέργος τόνισε ότι βασική πρόκληση παραμένει η ανάπτυξη εξειδικευμένων υποδομών φόρτισης, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία οδηγού. Το ZAP Taxi Club δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό, εστιάζοντας στους επαγγελματίες του κλάδου των ταξί. «Στόχος ήταν να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό μοντέλο μετάβασης, που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη».

«Στο πλαίσιο αυτό, το ZAP Taxi Club προχώρησε σε συνεργασία με την Εθνική Leasing και τη Freenow, προσφέροντας για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα τη δυνατότητα leasing για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί, διευκολύνοντας ουσιαστικά τον επαγγελματία οδηγό και μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στην ηλεκτροκίνηση».

Η ηλεκτροκίνηση, όμως, για να λειτουργήσει στην πράξη, προϋποθέτει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε φόρτιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Βέργος: «Με βάση συγκοινωνιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναπτύχθηκαν υποδομές φόρτισης σε κομβικά σημεία για τον οδηγό ταξί, όπως στο Αεροδρόμιο Αθηνών, το ΟΑΚΑ, την Πύλη Ε11 του ΟΛΠ και τα Village στο Ρέντη, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η προσθήκη νέων σταθμών. Στον στρατηγικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη δικτύου ταχυφορτιστών στη Θεσσαλονίκη».

leonidas_vergos_-_9th_ecomobility_conference.jpg

Οι σταθμοί φόρτισης είναι εξοπλισμένοι με προηγμένους ταχυφορτηστές με ενσωματωμένη μπαταρία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και επιχειρησιακή συνέχεια. Ενδεικτικά, ένα ηλεκτρικό ταξί για να καλύψει την ημερήσια ενεργειακή του ανάγκη, ικανή να καλύψει διαδρομές 250 έως 300 χιλιομέτρων, χρειάζεται μόλις 15 λεπτά φόρτισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σταθμό του Αεροδρομίου, ένα από τα μεγαλύτερα hubs της Ευρώπης και σίγουρα των Βαλκανίων, όπου λειτουργούν 10 παροχές ταχυφόρτισης ισχύος 300 kW, με 1 MWh εγκατεστημένη αποθηκευτική ισχύ. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του δικτύου, ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη φόρτισή του.

Κλείνοντας, ο κ. Βέργος αναφέρθηκε στο όραμα του ZAP Taxi Club για τα επόμενα χρόνια, το οποίο στηρίζεται σε ένα επενδυτικό πλάνο τριετίας. «Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση του δικτύου υποδομών και υπηρεσιών πέρα από την Αττική, με πρώτη προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και άλλες αστικές περιοχές της χώρας».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μπεργελές, Principal, Strategy & Transactions, Deloitte και Απόστολος Πετρόπουλος, Energy Modeller, ΙΕΑ, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ Κορίνα Γεωργίου.

Το Συνέδριο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής.

