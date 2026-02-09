Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της acea , το μερίδιo των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV) στην ΕΕ-27 (17.4%) ήταν σχεδόν τριπλάσιο του αντίστοιχου ελληνικού (6.17%), ενώ αυτό των plug-in υβριδικών (PHEV) έφτασε το 9.4% ξεπερνώντας και πάλι το αντίστοιχο ελληνικό (8.08%).

Μάλιστα, για πρώτη φορά, το αθροιστικό μερίδιο των δύο αυτών κατηγοριών αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών στην ΕΕ-27 (26.8%) ξεπέρασε το αντίστοιχο των ρυπογόνων βενζινοκίνητων (26.6%).

Η επίδοση της Ελλάδας αποκλίνει ήδη από τον εθνικό ετήσιο στόχο για το 2025 που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, το αθροιστικό μερίδιο BEV και PHEV στη χώρα το 2025 θα έπρεπε να φτάσει τουλάχιστον το 15% με τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης (όπως τα προγράμματα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ή «Φορτίζω Παντού) και το 19% στη περίπτωση που εφαρμόζονταν και νέα επιπλέον μέτρα.