Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση

Μάλιστα, για πρώτη φορά, το αθροιστικό μερίδιο των δύο αυτών κατηγοριών αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών στην ΕΕ-27 (26.8%) ξεπέρασε το αντίστοιχο των ρυπογόνων βενζινοκίνητων (26.6%).
Η επίδοση της Ελλάδας αποκλίνει ήδη από τον εθνικό ετήσιο στόχο για το 2025 που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, το αθροιστικό μερίδιο BEV και PHEV στη χώρα το 2025 θα έπρεπε να φτάσει τουλάχιστον το 15% με τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης (όπως τα προγράμματα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ή «Φορτίζω Παντού) και το 19% στη περίπτωση που εφαρμόζονταν και νέα επιπλέον μέτρα.
Η υστέρηση αυτή, η οποία αποτυπώνεται στα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί τον βασικό μοχλό μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στον πλέον ρυπογόνο τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το ΕΣΕΚ. Μάλιστα, ακόμα και να εκπληρωθούν οι στόχοι του ΕΣΕΚ για την ηλεκτροκίνηση από τους οποίους ήδη αποκλίνουμε, οι συνολικές εκπομπές του τομέα των μεταφορών την πενταετία 2026-2030 θα παραμείνουν στάσιμες στην καλύτερη περίπτωση. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε για τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα, οι αθροιστικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της χώρας την περίοδο 2026-2030 θα φτάσουν τους 104.9 εκατ. τόνους CO2eq,αυξημένες κατά 3.1 εκατ. τόνους σε σχέση με τις εκπομπές της πενταετίας 2018-2022, επιβεβαιώνοντας ότι η καθυστέρηση στην ηλεκτροκίνηση κινδυνεύει να υπονομεύσει τις εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα.