ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 13:50

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6% έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,4% .

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,6%.

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Νοεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Νοεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Νοεμβρίου 2025

Ι. Σύγκριση Νοεμβρίου 2025 με Νοέμβριο 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,6% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 7,0% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.
  • Κατά 2,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Από τη μείωση:

  • Κατά 5,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 11,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 4,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
  • Κατά 2,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Από τη μείωση:
  • Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 4,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

IIΙ. Σύγκριση Νοεμβρίου 2025 με Οκτώβριο 2025

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,6% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

  • Κατά 9,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 5,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Από την αύξηση:

  • Κατά 0,4% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 5,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

