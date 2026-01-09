Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις
Θανάσης Κουκάκης
Παρασκευή, 09/01/2026 - 08:23

Στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σε τροχιά πλήρους αυτοματοποίησης μπαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ σχεδιάζει για το 2026 σημαντική διεύρυνση των προσυμπληρωμένων εντύπων και των αυτόματων υποβολών.

Ήδη πέρυσι πραγματοποιήθηκε προεκκαθάριση 1,3 εκατομμυρίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος που αφορούσαν 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, ενώ αυτοματοποιημένα υποβλήθηκαν 739.576 δηλώσεις για 835.766 φυσικά πρόσωπα.

Για το 2026, ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 2 εκατομμύρια, από 1,3 εκατ. που ήταν το 2025. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι μέσα στην επόμενη τριετία η υποβολή όλων των φορολογικών εντύπων να γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους, πέραν του ελέγχου των στοιχείων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 αναμένεται να επεκταθεί η προσυμπλήρωση εισοδημάτων από ακίνητα, με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων του εντύπου Ε2 στο Ε1 μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Εφόσον το Μητρώο λειτουργήσει πλήρως η προσυμπλήρωση των ενοικίων θα εφαρμοστεί από το 2026, διαφορετικά μετατίθεται για το 2027. Παράλληλα, προγραμματίζεται η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, με αυτόματη άντληση και μεταφορά των στοιχείων στο Ε1, αξιοποιώντας τα δεδομένα εσόδων και εξόδων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η προετοιμασία για τις δηλώσεις του 2026 ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν αποδοχές, συντάξεις, τόκους και δαπάνες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστούν επεξεργασία από την ΑΑΔΕ και θα ενσωματωθούν στα νέα φορολογικά έντυπα.

Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026 και εκτιμάται ότι το 30% των δηλώσεων θα είναι έτοιμο προς άμεση υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να αποδεχθούν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ διορθώσεις θα μπορούν να γίνονται έως τις 15 Ιουλίου. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει θα μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Κίνητρο για την έγκαιρη υποβολή αποτελεί και η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος για όσους επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή. Η έκπτωση διαμορφώνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, με το υψηλότερο ποσοστό να ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, μειούμενο σταδιακά για υποβολές έως τα μέσα Ιουνίου και Ιουλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος 10 Ιανουαρίου 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 09 Ιανουαρίου 2026
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λογαριασμοί ρεύματος και ΔΕΚΟ στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος και ΔΕΚΟ στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Φορολογική δήλωση: Τα «μυστικά» του Taxisnet το 2023 για τα έντυπα Ε1 και Ε2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φορολογική δήλωση: Τα «μυστικά» του Taxisnet το 2023 για τα έντυπα Ε1 και Ε2

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πότε ξεκινούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πότε ξεκινούν

Power Pass: ΑΦΜ, παροχή ρεύματος, φορολογική δήλωση – τι πρέπει να προσέξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Power Pass: ΑΦΜ, παροχή ρεύματος, φορολογική δήλωση – τι πρέπει να προσέξετε

Power Pass: Παράταση στις αιτήσεις και με διπλό τσεκάρισμα για όσους υπέβαλλαν φορολογική δήλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Power Pass: Παράταση στις αιτήσεις και με διπλό τσεκάρισμα για όσους υπέβαλλαν φορολογική δήλωση