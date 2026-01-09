Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Σε τροχιά πλήρους αυτοματοποίησης μπαίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ σχεδιάζει για το 2026 σημαντική διεύρυνση των προσυμπληρωμένων εντύπων και των αυτόματων υποβολών.

Ήδη πέρυσι πραγματοποιήθηκε προεκκαθάριση 1,3 εκατομμυρίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος που αφορούσαν 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, ενώ αυτοματοποιημένα υποβλήθηκαν 739.576 δηλώσεις για 835.766 φυσικά πρόσωπα.

Για το 2026, ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 2 εκατομμύρια, από 1,3 εκατ. που ήταν το 2025. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι μέσα στην επόμενη τριετία η υποβολή όλων των φορολογικών εντύπων να γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους, πέραν του ελέγχου των στοιχείων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 αναμένεται να επεκταθεί η προσυμπλήρωση εισοδημάτων από ακίνητα, με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων του εντύπου Ε2 στο Ε1 μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Εφόσον το Μητρώο λειτουργήσει πλήρως η προσυμπλήρωση των ενοικίων θα εφαρμοστεί από το 2026, διαφορετικά μετατίθεται για το 2027. Παράλληλα, προγραμματίζεται η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, με αυτόματη άντληση και μεταφορά των στοιχείων στο Ε1, αξιοποιώντας τα δεδομένα εσόδων και εξόδων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η προετοιμασία για τις δηλώσεις του 2026 ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν αποδοχές, συντάξεις, τόκους και δαπάνες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστούν επεξεργασία από την ΑΑΔΕ και θα ενσωματωθούν στα νέα φορολογικά έντυπα.

Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026 και εκτιμάται ότι το 30% των δηλώσεων θα είναι έτοιμο προς άμεση υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να αποδεχθούν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ διορθώσεις θα μπορούν να γίνονται έως τις 15 Ιουλίου. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει θα μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Κίνητρο για την έγκαιρη υποβολή αποτελεί και η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος για όσους επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή. Η έκπτωση διαμορφώνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, με το υψηλότερο ποσοστό να ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, μειούμενο σταδιακά για υποβολές έως τα μέσα Ιουνίου και Ιουλίου.