Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές
Θανάσης Κουκάκης
Δευτέρα, 05/01/2026 - 08:15

Η ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρά λάθη ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις στο τελικό ποσό του φόρου.

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 να είναι σχεδόν 60 ημέρες μακριά, οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 αναδεικνύονται σε καθοριστικό εργαλείο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επιδιώκουν να αποφύγουν πρόσθετες χρεώσεις και λάθη στον υπολογισμό του φόρου.

Η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους για το έτος 2025, οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν σε προσθήκες, διαγραφές ή διορθώσεις ακινήτων στο Ε9, διορθώνοντας ανακρίβειες που συχνά αφορούν τετραγωνικά μέτρα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου δικαιώματος ή τη χρήση του ακινήτου.

Η ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρά λάθη ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις στο τελικό ποσό του φόρου. Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση και διαπιστωθούν σφάλματα, η διόρθωση είναι εφικτή μόνο αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, με την υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν, κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, εμφανίζεται μήνυμα ότι ο φόρος υπολογίστηκε βάσει ανεπαρκών στοιχείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι μονόδρομος.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, θα αποσταλούν στις αρχές Μαρτίου 2026 σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, με τον φόρο να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται ελαφρύτερος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία, καθώς και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, περίπου 400.000 φορολογούμενοι θα δουν εκπτώσεις 10% έως 20% λόγω ασφάλισης των ακινήτων τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, ενώ σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από μειώσεις έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

