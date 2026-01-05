Πως θα χορηγείται η νέα επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών

Με φόντο τη συνεχιζόμενη εκτίναξη των ενοικίων και την αυξανόμενη πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών, η κυβέρνηση ετοιμάζει σε 90 ημέρες από σήμερα ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων με αιχμή την επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, συνδέοντάς τη για πρώτη φορά με ρητό πλαφόν στο μίσθωμα.

Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα δεσμεύονται να διαθέσουν τα ακίνητά τους προς ενοικίαση και να «παγώσουν» το συμφωνηθέν ενοίκιο για διάστημα τριών έως πέντε ετών, χωρίς καμία αναπροσαρμογή. Το μέτρο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων στη στέγη, σε μια αγορά όπου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά περίπου 30% από το 2020.

Με αρχικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη επιδότησης έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ενώ συμπληρώνεται από φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ αποδόσεων και κοινωνικής αντοχής.

Το Dnews.gr παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του νέου προγράμματος μέσα από απλές ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. Τι είναι η νέα επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών;

Πρόκειται για πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης που στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά ενοικίασης. Το Δημόσιο επιδοτεί μέρος του κόστους ανακαίνισης, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του ιδιοκτήτη να ενοικιάσει το ακίνητο και να διατηρήσει «παγωμένο» το μίσθωμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

2. Ποιοι ιδιοκτήτες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες κλειστών ή ιδιοκατοικούμενων κατοικιών που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα οριστούν με την προκήρυξη. Το ακίνητο θα πρέπει να παραμένει εκτός αγοράς και να χρήζει ουσιαστικών εργασιών ανακαίνισης ώστε να καταστεί κατοικήσιμο.

3. Ποια ακίνητα είναι επιλέξιμα για επιδότηση;

Επιλέξιμες είναι κατοικίες επιφάνειας έως 120 τετραγωνικών μέτρων και παλαιότητας τουλάχιστον 35 ετών. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά ακίνητα που προορίζονται για κύρια κατοικία και όχι για βραχυχρόνια ή τουριστική εκμετάλλευση.

4. Πόσο είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών. Το συνολικό ποσό καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

5. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης μετά την ανακαίνιση;

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενοικιάσει το ακίνητο και να διατηρήσει το αρχικό συμφωνηθέν ενοίκιο αμετάβλητο για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και έως πέντε. Στο μισθωτήριο θα ενσωματώνεται ρήτρα πλήρους «παγώματος» του μισθώματος, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής λόγω πληθωρισμού.

6. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα και πώς θα γίνει η αίτηση;

Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται χρονικά μετά τον Μάρτιο του 2026, καθώς εκκρεμούν οι τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, με δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την κατάσταση του ακινήτου και την επιλεξιμότητα του ιδιοκτήτη.

7. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του μέτρου;

Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση και αφετέρου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονες πιέσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο φιλοδοξεί να δημιουργήσει συνθήκες σταθεροποίησης της αγοράς στέγης και να διευκολύνει την πρόσβαση των νοικοκυριών σε προσιτή κατοικία.