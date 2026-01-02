ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
Alexey Demidov on Unsplash
Newsroom
02/01/2026

Όταν το δωμάτιο είναι υπερβολικά ζεστό ή πολύ κρύο, ο ύπνος διαταράσσεται και η κόπωση την επόμενη ημέρα είναι σχεδόν δεδομένη.

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του χαμηλές θερμοκρασίες, περισσότερες ώρες στο σπίτι και – πολύ συχνά – φουσκωμένους λογαριασμούς.

Αν θέλετε να κοιμάστε άνετα χωρίς να βλέπετε το κόστος θέρμανσης να εκτοξεύεται, υπάρχει ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να εξοικονομήσετε χρήματα: η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη τη νύχτα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ιδανική θερμοκρασία τον χειμώνα κυμαίνεται γύρω στους 20–21 βαθμούς Κελσίου. Τι συμβαίνει όμως όταν πέφτουμε για ύπνο;

Αν και η πρώτη σκέψη είναι να ανεβάσουμε τη θέρμανση, οι ειδικοί υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο.

Ο ανθρώπινος οργανισμός κοιμάται καλύτερα σε πιο δροσερό περιβάλλον. Γι’ αυτό και συνιστάται να μειώνεται η θερμοκρασία του θερμοστάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το National Sleep Foundation προτείνει εύρος 15 έως 19 βαθμών Κελσίου για ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ τοποθετεί τη βέλτιστη ρύθμιση στους 18°C.

Ο λόγος είναι βιολογικός. Όπως εξηγούν ειδικοί στον ύπνο, η θερμοκρασία του σώματος ακολουθεί έναν φυσικό ημερήσιο κύκλο: μειώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο. Όταν το δωμάτιο είναι υπερβολικά ζεστό ή πολύ κρύο, ο ύπνος διαταράσσεται και η κόπωση την επόμενη ημέρα είναι σχεδόν δεδομένη.

Πέρα από την ποιότητα του ύπνου, υπάρχει και σημαντικό οικονομικό όφελος. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μείωση του θερμοστάτη κατά 5 έως 8 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος θέρμανσης κατά 5% έως 15%.

Η προσαρμογή μπορεί να γίνει σταδιακά: χαμηλώστε τη θερμοκρασία λίγο κάθε εβδομάδα, χρησιμοποιήστε περισσότερες κουβέρτες και φορέστε ζεστά ρούχα στο σπίτι.

Ωστόσο, αποφύγετε τις υπερβολές. Θερμοκρασίες κάτω από 10–13°C αυξάνουν τον κίνδυνο παγώματος σωληνώσεων, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί τους 18°C το ελάχιστο ασφαλές όριο για τους περισσότερους ενήλικες, με υψηλότερες συστάσεις για ευάλωτες ομάδες.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 06:56

