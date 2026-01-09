Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες

Πολική αέρια μάζα κατηφορίζει την Κυριακή προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια μέχρι και στα χαμηλά της Αττικής. Ακόμη πιο «παγωμένο» το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επέλαση χιονιά από το απόγευμα της Κυριακής, ειδικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας μας υπενθυμίζουν τους κανόνες για ένα ζεστό σπίτι χωρίς περιττές σπατάλες.

Η νο.1 συμβουλή αφορά τον θερμοστάτη, ο οποίος θα πρέπει να ρυθμίζεται γύρω στους 19–20 βαθμούς Κελσίου όταν βρίσκεστε στο σπίτι και είστε ξύπνιοι.

Η μείωση της θερμοκρασίας κατά 2 έως 4 βαθμούς όταν λείπετε ή όταν κοιμάστε μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος θέρμανσης, είτε χρησιμοποιείτε φυσικό αέριο, πετρέλαιο είτε αντλία θερμότητας.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, μάλιστα, η μείωση της θερμοκρασίας για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 10% στο ετήσιο κόστος θέρμανσης.

Αντίθετα, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι για κάθε επιπλέον βαθμό αύξησης του θερμοστάτη, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξάνεται κατά 6% έως 8%, ιδιαίτερα σε παλαιότερα ή κακώς μονωμένα σπίτια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη, ενώ το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί, δεν ζεσταίνει τον χώρο πιο γρήγορα, αλλά οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση και υψηλότερους λογαριασμούς.

Πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος, παραμένοντας ζεστοί

Όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για τη θέρμανση του χώρου.

Βελτίωση της απόδοσης της θέρμανσης επιτυγχάνεται με τη συντήρηση του εξοπλισμού θέρμανσης - ο ετήσιος έλεγχος από τεχνικό συνίσταται - αλλά και με τον καθαρισμό των σωμάτων καλοριφέρ και την σωστή τοποθέτηση των επίπλων, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του ζεστού αέρα.

Ο πιο οικονομικός όμως τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι ο περιορισμός των απωλειών θερμότητας από πόρτες και παράθυρα.

Φθηνές λύσεις, όπως ταινίες στεγανοποίησης ή ακόμη και μια τυλιγμένη πετσέτα στο κάτω μέρος της πόρτας, μπορούν να μειώσουν αισθητά τα ρεύματα αέρα.

Συνιστάται επίσης η κάλυψη ή επισκευή ανοιγμάτων σε δάπεδα και οροφές που επικοινωνούν με μη θερμαινόμενους χώρους, όπως αποθήκες ή κλιμακοστάσια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θερμομόνωση σε τοίχους, οροφές και ταράτσες, καθώς και η καλή κατάσταση των κουφωμάτων, ειδικά σε πολυκατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Τέλος, η αξιοποίηση του φυσικού ηλιακού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας, το κλείσιμο παντζουριών και κουρτινών τη νύχτα και ο έλεγχος της στεγανότητας σε τζάκια και καμινάδες μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στον λογαριασμό ενέργειας τον χειμώνα.

Με πληροφορίες από το The News Tribune