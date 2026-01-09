ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στέφανος Γκίκας στο 18th Shipping Congress: Στόχος η επίτευξη συμφωνίας, που θα υπηρετεί την Πράσινη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/01/2026 - 11:06
O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του στη Βόρεια Αμερική με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/01/2026 - 10:06
Η Cenergy Holdings διακρίνεται από τον CDP με βαθμολογία «A-» για την Κλιματική Αλλαγή και «B» για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/01/2026 - 09:22
Τρία θεμελιώδη πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας: Ομιλία του Π. Παπασταματίου στο 5th Energy Legal Forum
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/01/2026 - 08:51
Το Nanotech Hub Thessaloniki συμμετέχει στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια στο Abu Dhabi
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/01/2026 - 08:36
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/01/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ θα του γυρίζουν μπούμερανγκ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/01/2026 - 08:15
Ρεκόρ ΑΠΕ με ιστορικό υψηλό της ηλιακής ενέργειας, αλλά στάσιμη ζήτηση το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/01/2026 - 08:13
ΑΔΜΗΕ: Στις ράγες το μεγάλο έργο υπερυψηλής τάσης 400 kV Νέα Σάντα- Φίλιπποι
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/01/2026 - 08:07
Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/01/2026 - 06:49
Έτρεξε στον Μαραθώνιο και συνέλαβε μια επαναστατική ιδέα για να βάλει τέλος στα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/01/2026 - 06:50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στα 411,1 εκατομμύρια ευρώ το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή για το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 15:55
Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/01/2026 - 15:47
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Νοέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 15:26
Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 15:14
ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι φορολογούμενοι δεν θα δουν ελάφρυνση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 15:09
Εκτίναξη τιμών σε χρυσό και χρυσή λίρα υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/01/2026 - 15:06
Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 14:59
Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/01/2026 - 14:55
Φθηνό ρεύμα για όλους – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/01/2026 - 13:51
Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
08/01/2026 - 13:48
Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/01/2026 - 13:43
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος από κινδύνους που προκύπτουν από ενέργειες παραγωγών και ΦοΣΕ ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 13:04
Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/01/2026 - 12:31
Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/01/2026 - 12:09
Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 11:30
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/01/2026 - 11:03
Ανοιχτός διάλογος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 10:13
Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 09:48
Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 09:20

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες

Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 06:49

Πολική αέρια μάζα κατηφορίζει την Κυριακή προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια μέχρι και στα χαμηλά της Αττικής. Ακόμη πιο «παγωμένο» το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επέλαση χιονιά από το απόγευμα της Κυριακής, ειδικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας μας υπενθυμίζουν τους κανόνες για ένα ζεστό σπίτι χωρίς περιττές σπατάλες.

Η νο.1 συμβουλή αφορά τον θερμοστάτη, ο οποίος θα πρέπει να ρυθμίζεται γύρω στους 19–20 βαθμούς Κελσίου όταν βρίσκεστε στο σπίτι και είστε ξύπνιοι.

Η μείωση της θερμοκρασίας κατά 2 έως 4 βαθμούς όταν λείπετε ή όταν κοιμάστε μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος θέρμανσης, είτε χρησιμοποιείτε φυσικό αέριο, πετρέλαιο είτε αντλία θερμότητας.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, μάλιστα, η μείωση της θερμοκρασίας για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 10% στο ετήσιο κόστος θέρμανσης.

Αντίθετα, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι για κάθε επιπλέον βαθμό αύξησης του θερμοστάτη, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξάνεται κατά 6% έως 8%, ιδιαίτερα σε παλαιότερα ή κακώς μονωμένα σπίτια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη, ενώ το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί, δεν ζεσταίνει τον χώρο πιο γρήγορα, αλλά οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση και υψηλότερους λογαριασμούς.

Πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος, παραμένοντας ζεστοί

Όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για τη θέρμανση του χώρου.

Βελτίωση της απόδοσης της θέρμανσης επιτυγχάνεται με τη συντήρηση του εξοπλισμού θέρμανσης - ο ετήσιος έλεγχος από τεχνικό συνίσταται - αλλά και με τον καθαρισμό των σωμάτων καλοριφέρ και την σωστή τοποθέτηση των επίπλων, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του ζεστού αέρα.

Ο πιο οικονομικός όμως τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι ο περιορισμός των απωλειών θερμότητας από πόρτες και παράθυρα.

Φθηνές λύσεις, όπως ταινίες στεγανοποίησης ή ακόμη και μια τυλιγμένη πετσέτα στο κάτω μέρος της πόρτας, μπορούν να μειώσουν αισθητά τα ρεύματα αέρα.

Συνιστάται επίσης η κάλυψη ή επισκευή ανοιγμάτων σε δάπεδα και οροφές που επικοινωνούν με μη θερμαινόμενους χώρους, όπως αποθήκες ή κλιμακοστάσια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θερμομόνωση σε τοίχους, οροφές και ταράτσες, καθώς και η καλή κατάσταση των κουφωμάτων, ειδικά σε πολυκατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Τέλος, η αξιοποίηση του φυσικού ηλιακού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας, το κλείσιμο παντζουριών και κουρτινών τη νύχτα και ο έλεγχος της στεγανότητας σε τζάκια και καμινάδες μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στον λογαριασμό ενέργειας τον χειμώνα.

Με πληροφορίες από το The News Tribune

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 06:49

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Μαζική επέκταση της αυτόματης υποβολής - Στα 2 εκατ. οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις

