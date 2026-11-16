Λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η πίεση στις διεθνείς τιμές καυσίμων και ότι η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες ενέχει υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις, ανακοινώνεται η παράταση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη έως τις 30 Νοεμβρίου, διατηρώντας το ίδιο ύψος ενίσχυσης που ίσχυε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, από την 16η έως και τις 30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Παράρτημα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα