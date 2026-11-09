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10/11/2026 - 15:44
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Προκαταρκτική διερεύνηση για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμικού σταθμού στη νήσο Γαύδο ισχύος 130kW
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 16:04
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Η ΡΑΑΕΥ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 108Α του ν. 4001/2011, με την Απόφασή της υπ΄αριθμ. 785/2019 κατόπιν εισήγησης της Αρμόδιας Επιτροπής αποφάσισε τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης του νησιού της Γαύδου, μέσω της αυτόνομης ανάπτυξής του, ως οικονομικά αποδοτικότερη λύση ηλεκτροδότησης, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως αρμόδιος Διαχειριστής των συστημάτων των Μ.Δ.Ν. με γνώμονα την εξασφάλιση της ασφαλούς και επαρκούς κάλυψης των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του νησιού της Γαύδου, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με πρόσφατο έγγραφό του (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-420774/29.07.2026) ζήτησε την εγκατάσταση μόνιμης θερμικής ισχύος στο νησί με ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες καύσωνα τα 130kW.

Βάσει της εισήγησης αυτής και στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 133 του Ν. 4001/2011 η Αρχή, δια της παρούσας, διερευνά εάν υφίσταται ενδιαφέρον πλην της ΔΕΗ η οποία ήδη λειτουργεί θερμικούς σταθμού στο νησί για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός θερμικού σταθμού ονομαστικής ισχύος θέρους 130kW κατ’ ελάχιστον με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της νήσου για ορίζοντα 20 ετών με δυνατότητα επέκτασης.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος καλείστε να υποβάλλετε εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δια του νομίμου εκπρόσωπού σας επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εντύπως στο πρωτόκολλο της Αρχής. Η ως άνω επιστολή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία θα τεκμηριώνεται η τεχνο-οικονομοτεχνική επάρκειά των φορέων προς τούτο (ενδεικτικά ισολογισμοί, σχετικές αναφορές για την εγκατάσταση και λειτουργία ανάλογων έργων στο παρελθόν).

Επισημαίνεται, ότι έχει παράλληλα εκκινήσει και η διαδικασία για την υλοποίηση του ειδικού Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21Α του ν. 4414/2016 για Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒ.Σ.) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), μεταξύ των οποίων και η Γαύδος.

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