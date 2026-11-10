ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030

Επιστημονική ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών στις 23 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, εκπροσώπων της αγοράς και στελεχών των ενεργειακών φορέων – Στο τραπέζι ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών, οι επενδύσεις, τα δίκτυα, η αποθήκευση και η χρηματοδότηση

Η συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας, οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται μέχρι το 2030 θα βρεθούν στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας που διοργανώνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στην Ακαδημία Αθηνών, από τις 14:30 έως τις 19:30, στο Κεντρικό Κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, στην Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα.

Με τίτλο «Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες», η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για τη σημερινή κατάσταση και τη μελλοντική πορεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Βασικός στόχος είναι να διερευνηθεί σε ποιον βαθμό οι ΑΠΕ μπορούν να περιορίσουν την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από άλλες πηγές ενέργειας και από το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε η ενεργειακή μετάβαση να συνοδευτεί από ασφάλεια εφοδιασμού, ανθεκτικότητα του συστήματος και ανταγωνιστικότητα.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες

Η έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί με χαιρετισμούς από την Ακαδημία Αθηνών, την Επιτροπή Ενέργειας και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την εναρκτήρια ομιλία με θέμα «Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας σε σχέση με άλλες Μεσογειακές χώρες» θα παρουσιάσουν ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, και ο δρ Σταύρος Σολωμός, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Η εισήγηση θα θέσει το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης, εξετάζοντας τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας και τη θέση της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες.

Ενεργειακό ισοζύγιο, παραγωγικό δυναμικό και επενδυτικές προοπτικές

Η δεύτερη ενότητα θα επικεντρωθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, στο δυναμικό των ΑΠΕ, στις επενδύσεις και στις μακροχρόνιες προοπτικές του ενεργειακού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής Παντελής Κάπρος, ομότιμος καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ, θα αναλύσει τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος και τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών σε αυτή τη διαδικασία.

Ο καθηγητής Παντελής Μπίσκας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τις προοπτικές εξέλιξης του ηλεκτρικού συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με την αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ.

Παράλληλα, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Νικόλαος Χατζηαργυρίου, θα εξετάσει το ζήτημα της ανθεκτικότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών.

Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα να αναδειχθούν οι προκλήσεις που συνοδεύουν την αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος.

Δίκτυα, αποθήκευση και διαχείριση της ζήτησης

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην τρίτη ενότητα, η οποία αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, τα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής, αλλά και από τη δυνατότητα του ηλεκτρικού συστήματος να μεταφέρει, να διανέμει και να αξιοποιεί αποτελεσματικά την παραγόμενη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν οι διασυνδέσεις των δικτύων, οι υποδομές μεταφοράς και διανομής, οι λύσεις αποθήκευσης και οι δυνατότητες καλύτερης διαχείρισης της ζήτησης.

Η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας θα συγκεντρώσει εκπροσώπους σημαντικών φορέων και επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν ο Δημήτρης Μίχος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ, ο Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο Σ. Καπέλλος, διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ RENEWABLES, ο καθηγητής του ΕΜΠ Σταύρος Παπαθανασίου και ο Μ. Δημητρόπουλος από την εταιρεία Cap Ingelec.

Οι τοποθετήσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ρόλο και την πολιτική του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, την πλευρά της ζήτησης, την αποθήκευση ενέργειας, αλλά και τις ενεργειακές ανάγκες και επιπτώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία των data centers.

Αγορά, χρηματοδότηση και ανταγωνιστικότητα – Το επόμενο βήμα για τις ΑΠΕ

Η τέταρτη ενότητα θα επικεντρωθεί στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, στη χρηματοδότηση, στην ανταγωνιστικότητα και στις ορθές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανάπτυξη εγχώριας αλυσίδας αξίας και καινοτομίας, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των ΑΠΕ για την αντικατάσταση των υδρογονανθράκων με «πράσινα μόρια», όπως το υδρογόνο και τα ηλεκτροκαύσιμα.

Στη σχετική στρογγυλή τράπεζα θα συμμετάσχουν ο Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο Παναγιώτης Παπασταματίου από την ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Γεώργιος Στάμτσης από την ΕΣΑΕΗΕ, ο καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και διευθυντής του ΕΣΣΑΗΕ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, καθώς και ο Παν. Γραμμέλης από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.

Οι εισηγήσεις θα καλύψουν τις εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά και την αιολική ενέργεια, τον ρόλο των θερμικών μονάδων και της εφεδρείας, την αγορά εξισορρόπησης, τις τεχνολογίες αποθήκευσης, αλλά και τις προοπτικές του υδρογόνου και των ανανεώσιμων αερίων.

Συμπεράσματα και επόμενες ενέργειες έως το 2030

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση πρώτων συμπερασμάτων και τον προσδιορισμό επόμενων ενεργειών από τον καθηγητή Γ. Γιαννόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας.

Το βασικό ζητούμενο είναι να αποτυπωθούν οι δυνατότητες αλλά και οι προϋποθέσεις για ένα ενεργειακό σύστημα με μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ, το οποίο θα μπορεί να περιορίζει την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την επάρκεια εφοδιασμού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 14:30 έως τις 19:30, στο Κεντρικό Κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, στην Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα.

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