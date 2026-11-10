ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, συνολικά», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το ότι η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία αποτελεί σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης στο αν και κατά πόσο η ίδια η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί την πόντιση του καλωδίου. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

«Για ποιο λόγο ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό κράτος;

Για ποιον λόγο κατέστη συνομιλήτρια σε αυτήν την υπόθεση; Και τελικά η ενέργεια αυτή αποτελεί έμμεση αποδοχή τού κατά τα άλλα παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου;

Για ποιον λόγο το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε, απλώς, στην έκδοση μιας Navtex;»