Στα 259 ευρώ η χονδρική του ρεύματος - Ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

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Άννα Διανά
Δευτέρα, 26/10/2026 - 08:13
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Νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις δημιουργεί η ταυτόχρονη άνοδος των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εντείνοντας τις ανησυχίες ενόψει του χειμώνα.

Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα εκτοξεύεται σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στα 258,52 ευρώ/MWh, την ώρα που το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 90 ευρώ/MWh. Στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή για σήμερα καταγράφει αύξηση 13,45% σε σχέση με την Κυριακή, ενώ η μέγιστη τιμή φτάνει τα 370,03 ευρώ/MWh και η ελάχιστη διαμορφώνεται στα 189,26 ευρώ/MWh.

Μέσα σε τέσσερις ημέρες, η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί κατά περίπου 28,4%, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Νοέμβριο. Στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχεί το φυσικό αέριο, με συμμετοχή 46,32%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν το 34,80%.

Οι εισαγωγές αντιστοιχούν στο 7,44%, ο λιγνίτης στο 7,02% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στο 2,71%. Η αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές του καυσίμου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους οικιακούς καταναλωτές, τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ετήσιας διάρκειας αποτελούν μια επιλογή προστασίας από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πακέτο στήριξης της βιομηχανίας ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, που αφορά 700 επιχειρήσεις. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πρόσθετων ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενεργοβόρες δραστηριότητες, όπως αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζονται σχετικές παρεμβάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Στο μέτωπο των υγρών καυσίμων, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει προς το τέλος της εβδομάδας το νέο πακέτο μέτρων, μετά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η παράταση των επιδοτήσεων και των εκπτώσεων των διυλιστηρίων έως τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο των παρεμβάσεων. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή διατηρεί την ένταση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η αντιπαράθεση με τους Χούθι εντείνουν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό, με το Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 4% και να διαπραγματεύεται την Παρασκευή κοντά στα 117 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη διεθνή αναταραχή, η ελληνική αγορά παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της HelleniQ Energy και της Motor Oil.

Τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν σημαντική παραγωγική δυναμικότητα σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, εξάγοντας περισσότερο από το 50% της παραγωγής τους. Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, ο δείκτης TTF ξεπέρασε τα 93 ευρώ/MWh, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα LNG από το Κατάρ, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα αποθέματα που βρίσκονται κάτω από το 75% της δυναμικότητας των ευρωπαϊκών υπόγειων αποθηκών ενισχύουν την αβεβαιότητα για τον χειμερινό εφοδιασμό. Το Κατάρ αναζητεί πρόσθετες μακροχρόνιες προμήθειες LNG από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από την Ασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στις διαθέσιμες ποσότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η QatarEnergy προχώρησε στην πρώτη συμφωνία της με την αμερικανική Cheniere, εξασφαλίζοντας τέσσερα εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως έως το 2054.

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