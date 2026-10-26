Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Στην τελική ευθεία η μονάδα των 840 MW

Με στόχο να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός του 2027 και να ξεκινήσει την εμπορική της λειτουργία στα τέλη του ίδιου έτους ή στις αρχές του 2028, προχωρά η κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, ισχύος 840 MW.

Πρόκειται για επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ, την κατασκευή της οποίας έχει αναλάβει η DAMCO του ομίλου Κοπελούζου, με βασικό προσανατολισμό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις αγορές των Βαλκανίων. Η κατασκευή της μονάδας προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα, ενώ η τροφοδοσία της με φυσικό αέριο αναμένεται να είναι εξασφαλισμένη από τον Σεπτέμβριο του 2027. Η καθυστέρηση κατά ένα έτος των έργων διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερή–Κομοτηνή είχε αρχικά προκαλέσει ανησυχία για την έγκαιρη τροφοδοσία του σταθμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ, οι αναγκαίες υποδομές θα είναι έτοιμες τον Σεπτέμβριο του 2027, ώστε να υποστηρίξουν τη δοκιμαστική λειτουργία και τη μετέπειτα εμπορική λειτουργία της μονάδας. Η Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης ανήκει στην κοινοπραξία ΔΕΗ, με ποσοστό 71%, και ΔΕΠΑ Εμπορίας, με 29%. Η μονάδα σχεδιάζεται να λειτουργήσει κυρίως με εξαγωγικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές αγορές.

Η σύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί μέσω απευθείας γραμμής στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Νέας Σάντας, όπου καταλήγει και η νέα διασυνδετήρια γραμμή 400 kV με τη Βουλγαρία. Μέσω αυτής της υποδομής, η παραγωγή της μονάδας θα μπορεί να κατευθύνεται προς τις αγορές της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κατασκευή του σταθμού ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, σε ιδιόκτητη έκταση 181 στρεμμάτων. Πρόκειται για μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, εγκατεστημένης ισχύος 840 MW και βαθμό απόδοσης 63%. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ανά παραγόμενη μεγαβατώρα και, κατά συνέπεια, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με λιγότερο αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να φτάνει τις 5 TWh.

Ο σταθμός θα διαθέτει έναν αεριοστρόβιλο General Electric ισχύος 571 MW και έναν ατμοστρόβιλο ισχύος 269 MW, τριών βαθμίδων πίεσης, με απευθείας σύνδεση με τη γεννήτρια. Η γεννήτρια τύπου W88 της General Electric, ονομαστικής ισχύος 948 MVA, θα είναι σύγχρονη, τριφασική και συνδεδεμένη σε κοινό άξονα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της επένδυσης είναι η δυνατότητα αξιοποίησης υδρογόνου.

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται μπορεί να χρησιμοποιεί μείγμα καυσίμου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως 50%, ενώ η General Electric εργάζεται για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα επιτρέπει την καύση υδρογόνου σε ποσοστό 100%. Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη σταδιακή προσαρμογή των μονάδων φυσικού αερίου στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές τροφοδοσίας, ο αγωγός φυσικού αερίου της νέας μονάδας θα είναι υπόγειος και θα ξεκινά από την περιοχή της Άνθειας Έβρου, όπου θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Ο αγωγός θα καταλήγει στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, κοντά στον νέο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης του ΔΕΣΦΑ. Παράλληλα, προβλέπεται η σύνδεση της μονάδας με την πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, ενισχύοντας τις δυνατότητες τροφοδοσίας της με φυσικό αέριο.