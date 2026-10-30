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Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει τη διάκριση OGMP 2.0 Gold Standard για έκτη συνεχή χρονιά

Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει τη διάκριση OGMP 2.0 Gold Standard για έκτη συνεχή χρονιά
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 08:58
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Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε την διάκριση Gold Standard στο πλαίσιο του Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για έκτη συνεχή χρονιά.

Αυτή η πολυετής διάκριση υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ στην περιφερειακή ενεργειακή μετάβαση και επιβραβεύει τη διαρκή δέσμευσή του για διαφάνεια, ακρίβεια στην αναφορά δεδομένων και επιχειρησιακή αριστεία σε όλο τον ενεργειακό τομέα.

Ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο, καταγράφοντας μείωση 55% στις εκπομπές μεθανίου το 2025 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015 – υπερβαίνοντας σημαντικά τον αρχικό του στόχο για 45%, παρά τη συνεχή επέκταση των υποδομών του. Χτίζοντας πάνω σε αυτή τη δυναμική, η εταιρεία έχει ενσωματώσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της έναν νέο, φιλόδοξο στόχο για μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 60% έως το 2030, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Η φετινή αναγνώριση Gold Standard αντανακλά την εν εξελίξει ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση του ΔΕΣΦΑ. Το 2026, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την περιβαλλοντική της επίδοση, υλοποιώντας στοχευμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

  • Προηγμένες επιθεωρήσεις ανίχνευσης διαρροών, οι οποίες καλύπτουν το 100% των εγκαταστάσεων του δικτύου του.
  • Την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης ψηφιακής εφαρμογής για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των εκπομπών σε πραγματικό χρόνο.
  • Σημαντικές αναβαθμίσεις εξοπλισμού στον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, με σκοπό τη συστηματική ελαχιστοποίηση των εκπομπών από πυρσούς (flaring).
  • Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για την ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων του προσωπικού του.

Η διατήρηση αυτής της διεθνούς διάκρισης για έκτη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του ΔΕΣΦΑ για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, συνδυάζοντας την αξιόπιστη λειτουργία και ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και τη συμβολή σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το OGMP 2.0, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο πρότυπο για τη διαφάνεια στις εκπομπές μεθανίου. Η συνεργασία περιλαμβάνει σήμερα 163 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 90 χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 43% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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