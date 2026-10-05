ΔΕΣΦΑ: Παράταση έως το 2027 για τη φόρτωση LNG τα Σάββατα

Με νέους χρήστες να βρίσκονται ήδη έτοιμοι προς σύνδεση και μόνο σε Πάτρα και Ιωάννινα να αναμένεται πρόσθετη ζήτηση 87.000 Nm³ ημερησίως, ο Διαχειριστής εκτιμά ότι η εξαήμερη λειτουργία της υπηρεσίας θα καταστεί απαραίτητη ήδη μέσα στους επόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΣΦΑ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να παραταθεί έως το τέλος του 2027 η λειτουργία της υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου τα Σάββατα, με τιμολόγιο 1.000 ευρώ ανά χρονοθυρίδα, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα την κατάθεση νέας συνολικής πρότασης για το τιμολόγιο της υπηρεσίας μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου. Η νέα τιμολογιακή πρόταση θα βασιστεί στα απολογιστικά στοιχεία χρήσης, στην εξέλιξη της ζήτησης και στο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς και στις εξελίξεις στους ανταγωνιστικούς σταθμούς φόρτωσης LNG. Η παράταση του ειδικού τιμολογίου για τα Σάββατα κρίθηκε αναγκαία καθώς η ζήτηση για LNG μικρής κλίμακας αυξάνεται και, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΔΕΣΦΑ, η λειτουργία της υπηρεσίας έξι ημέρες την εβδομάδα αναμένεται να καταστεί απαραίτητη ήδη από τους επόμενους μήνες. Μόνο στους Δήμους Πατρέων και Ιωαννίνων η πρόσθετη ζήτηση από έτοιμους προς σύνδεση και συμβολαιοποιημένους χρήστες εκτιμάται σε 87.000 Nm³ ημερησίως.

Με απόφασή της η ΡΑΑΕΥ έχει καθορίσει το βασικό τιμολόγιο της υπηρεσίας Φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για το 2026 και το 2027 στα 650 ευρώ ανά χρονοθυρίδα για τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Για τα Σάββατα έχει εγκριθεί ειδικό τιμολόγιο 1.000 ευρώ, το οποίο είχε αρχικά θεσπιστεί έως τον Δεκέμβριο του 2025 και στη συνέχεια παρατάθηκε έως τον Αύγουστο του 2026. Ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται τώρα τη διατήρηση του τιμολογίου αυτού μέχρι το τέλος του 2027, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και η απρόσκοπτη τροφοδοσία των χρηστών LNG μικρής κλίμακας. Το τιμολόγιο των 1.000 ευρώ είναι κατά 350 ευρώ υψηλότερο από το τιμολόγιο των εργάσιμων ημερών, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης το Σάββατο. Το αίτημα για τη συνέχιση της λειτουργίας τα Σάββατα προήλθε από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, η οποία στις 21 Ιουλίου 2026 ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ την παράταση του μέτρου. Το αίτημα τεκμηριώθηκε περαιτέρω με σημείωμα που κατατέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης και τις ανάγκες της αλυσίδας LNG μικρής κλίμακας.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία τα Σάββατα είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025, μετά από αιτήματα χρηστών, με τον ΔΕΣΦΑ να προτείνει τότε το αυξημένο τιμολόγιο των 1.000 ευρώ ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν το πρόσθετο λειτουργικό κόστος, αλλά και να ενθαρρύνεται η δέσμευση χρονοθυρίδων τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Ο ΔΕΣΦΑ, πάντως, δεν προτείνει να θεωρηθεί το τιμολόγιο των 1.000 ευρώ οριστικό. Αντίθετα, προβλέπει επανεξέταση μετά το τέλος του 2027 και κατάθεση νέας συνολικής πρότασης, η οποία θα αποτυπώνει την πραγματική χρήση της υπηρεσίας, την εξέλιξη της ζήτησης, τον βαθμό ανάκτησης του κόστους και τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανταγωνιστικών σταθμών φόρτωσης φορτηγών.