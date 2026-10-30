Γιόργκενσεν: Επιτάχυνση αποδέσμευσης 42,6 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ – Περίπου τα μισά που είναι ντίζελ

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, υπογράμμισε ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της στο ΕΕ. Λουξεμβούργο.

Όπως δήλωσε ο Γιόργκενσεν, τα κράτη-μέλη έχουν επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή τους για την επιτάχυνση της αποδέσμευσης 42,6 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα κατά τους επόμενους μήνες, εκ των οποίων περίπου τα μισά που είναι ντίζελ, στο πλαίσιο των προσπαθειών σταθεροποίησης της αγοράς.

Ο Επίτροπος ενέργειας σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε ότι, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του φυσικού αερίου και των πετρελαϊκών προϊόντων παραμένουν πολύ υψηλές, προειδοποιώντας ότι, αν και δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυτό δεν αρκεί για τους πολίτες που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. «Δεν είσαι σε θέση να πληρώσεις τον λογαριασμό του φυσικού αερίου, δεν έχει σημασία πόσο φυσικό αέριο υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που μπορεί να συμπληρωθεί άμεσα, ο Γιόργκενσεν σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να επιλέξει την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι «στοχευμένα και προσωρινά».

Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη που συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει σημαντικό βραχυπρόθεσμο. Ως παραδείγματα ανέφερε την ηλεκτροκίνηση, την αντικατάσταση των λεβήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου με αντλίες θερμότητας, καθώς και την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων έναντι των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ειδικότερα για την ηλεκτρική ενέργεια, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι η μείωση των φόρων αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την ελάφρυνση των καταναλωτών από το ενεργειακό κόστος.

Ο Γιόργκενσεν αναφέρθηκε επίσης στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται με σφοδρότητα στις ενεργειακές υποδομές της. Επανέλαβε, τέλος, ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στη στήριξή της προς την Ουκρανία, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με στόχο την αποκατάσταση και την προστασία του ενεργειακού της τομέα.