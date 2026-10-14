Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026

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Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 08:47
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  • Σημαντική αύξηση της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου (+12,72%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται σχεδόν κατά 169%, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη.
  • Οι εισαγωγές LNG μέσω του Τερματικού Σταθμού Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη) αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας συνολικά τις 30,10 TWh.
  • Η εγχώρια κατανάλωση σημείωσε ελαφριά μείωση (-2,67%), με μικρές διακυμάνσεις ανά κατηγορία: αύξηση της κατανάλωσης μέσω των δικτύων διανομής και μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και τη βιομηχανία/CNG.
  • Δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading, με αύξηση περίπου 65% της διακινηθείσας ποσότητας φυσικού αερίου.

Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,72% το πρώτο εννεάμηνο του 2026, φτάνοντας τις 63,53 TWh έναντι 56,36 TWh της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Καθοριστικός παράγοντας της αύξησης ήταν η σημαντική άνοδος των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 168,77% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 13,60 TWh έναντι 5,06 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και πιο ισχυρό ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 49,93 TWh, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 2,67% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025 (51,30 TWh), με επιμέρους μεταβολές στη διάρθρωση της ζήτησης, με αύξηση της κατανάλωσης μέσω των δικτύων διανομής και μείωση της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας/CNG.

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 63,57 TWh το εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 12,61% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου και ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας παρέμειναν οι δύο κύριες πύλες εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Οι εισαγωγές μέσω του Σιδηροκάστρου παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στις 25,51 TWh, έναντι 25,46 TWh της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Παράλληλα, οι εισαγωγές μέσω του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας (Αγία Τριάδα) αυξήθηκαν κατά 11,58%, φτάνοντας τις 24,28 TWh, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του σταθμού στη διασφάλιση πρόσβασης σε διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη), φτάνοντας τις 5,82 TWh, επίπεδο υπερπενταπλάσιο των 1,03 TWh που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συνολικά, οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης ανήλθαν σε 30,10 TWh, ενώ μέσω της Νέας Μεσημβρίας εισήχθησαν 7,96 TWh.

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης παρουσιάζει μικρές μεταβολές ανά κατηγορία χρήσης:

  • Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε στις 34,92 TWh (από 36,45 TWh το 2025), που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής κατανάλωσης.
  • Η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής αυξήθηκε στις 9,98 TWh (από 9,42 TWh), αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής κατανάλωσης.
  • Η κατανάλωση στη βιομηχανία/CNG μειώθηκε στις 5,03 TWh (από 5,43 TWh), ποσοστό 10% της συνολικής κατανάλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κύριος προμηθευτής LNG, με 17,88 TWh, καλύπτοντας περίπου το 74% των συνολικών όγκων LNG που εισήχθησαν μέσω της Ρεβυθούσας. Ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh (≈17,2%), ενώ επιπλέον ποσότητες προήλθαν από το Κονγκό (0,86 TWh), την Αίγυπτο (0,51 TWh), την Αλγερία (0,49 TWh) και τη Μαυριτανία (0,35 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 32 φορτία LNG, μεταφέροντας ποσότητα 24,25 TWh, έναντι 36 φορτίων με ποσότητα 22,41 TWh το πρώτο εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων LNG, παρά το μικρότερο αριθμό φορτίων, αντανακλά την άφιξη μεγαλύτερων πλοίων με μεγαλύτερους όγκους ανά φορτίο.

Η υπηρεσία LNG Truck Loading συνέχισε να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, καθώς το πρώτο εννεάμηνο του 2026 φορτώθηκαν συνολικά 801 φορτηγά LNG, έναντι 494 της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Ο συνολικός όγκος διακίνησης ανήλθε σε 36.554,16 m³ LNG, έναντι 22.182 m³ το εννεάμηνο του 2025, ενώ η διακινούμενη ισοδύναμη ενέργεια ανήλθε σε 243.613,74 MWh (≈ 0,24 TWh), από 148.049,17 MWh (≈ 0,15 TWh) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 65%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αξιοποίηση της υπηρεσίας LNG Truck Loading.

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