Ο ΔΕΣΦΑ στο Βελιγράδι: Μετατρέποντας τον Κάθετο Διάδρομο σε πραγματικές περιφερειακές ροές

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε σήμερα στη 2η Τετραμερή Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα , που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, αναδεικνύοντας την πρόοδο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και τον κομβικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ στη μετατροπή της στρατηγικής θέσης και των υποδομών φυσικού αερίου της Ελλάδας σε πύλη διαφοροποιημένων και ανταγωνιστικών πηγών προμήθειας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η Maria Sferruzza, CEO του ΔΕΣΦΑ, συναντήθηκε με τους Υπουργούς Ενέργειας και τους επικεφαλής των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις τέσσερις χώρες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ΔΕΣΦΑ να μεταφέρει τον Κάθετο Διάδρομο από το στάδιο της πολιτικής συνεργασίας στην υλοποίηση, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, τη διαθέσιμη δυναμικότητα, τον επιχειρησιακό συντονισμό και, τελικά, τις αξιόπιστες ροές φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή.

Ένα σημαντικό βήμα είναι η επέκταση του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο. Δημιουργείται έτσι μια πρόσθετη διαδρομή προς το βορρά για τις ροές που εισέρχονται μέσω της Ελλάδας και ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα με τα Δυτικά Βαλκάνια και τις αγορές βορειότερα. Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας θα συνδεθεί με τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας (IGNM), που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το ελληνικό τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενώ το τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ήδη ως βασικό νότιο σημείο εισόδου για διαφοροποιημένες προμήθειες φυσικού αερίου στην περιοχή. Μέσω των υποδομών μεταφοράς και των εγκαταστάσεων LNG του ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, μαζί με το FSRU Αλεξανδρούπολης, το ελληνικό σύστημα παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές φυσικού αερίου και αυξημένη ευελιξία για ροές προς το βορρά. Η εξαγωγική ικανότητα της Ελλάδας προς τις γειτονικές αγορές αναμένεται να φτάσει περίπου τα 9,5 bcm ετησίως έως το 2027, υποστηριζόμενη από νέες διασυνδέσεις και συνεχείς επεκτάσεις του δικτύου.

Για τον ΔΕΣΦΑ, η επόμενη φάση αφορά τη λειτουργία αυτής της υποδομής ως ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό σύστημα. Μαζί με τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε όλη την περιοχή, ο ΔΕΣΦΑ εργάζεται για τον εντοπισμό διαθέσιμων διαδρομών και δυναμικότητας, την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων σημείων συμφόρησης και την αξιολόγηση στοχευμένων επενδύσεων, όπου χρειάζεται, αξιοποιώντας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υφιστάμενες υποδομές και ενισχύοντας τον εμπορικό και ρυθμιστικό συντονισμό κατά μήκος του Διαδρόμου.

Αυτή η πρακτική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης προετοιμάζονται για τον χειμώνα 2026/27 με σαφή εστίαση στην ανθεκτικότητα. Ενώ το εξελισσόμενο περιβάλλον εφοδιασμού απαιτεί συνεχή προσοχή, οι διαφοροποιημένες πηγές, οι πρόσθετες υποδομές και ο ισχυρότερος περιφερειακός συντονισμός παρέχουν την ευελιξία που απαιτείται για τη διαχείριση της μετάβασης και τη στήριξη του ασφαλούς και ανταγωνιστικού εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Η Maria Sferruzza, CEO του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε: «Ο Κάθετος Διάδρομος κινείται από την πολιτική φιλοδοξία στην υλοποίηση. Οι υποδομές και η δυναμικότητα που είναι ήδη διαθέσιμες σε όλη την περιοχή μας δίνουν μια ισχυρή βάση, αλλά η προτεραιότητα τώρα είναι να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμικότητα - συνδέοντας συστήματα, εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης και επιτρέποντας αξιόπιστες και ανταγωνιστικές ροές. Η επέκταση του Διαδρόμου στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, επίσης μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ΔΕΣΦΑ, ως η νότια πύλη του Διαδρόμου διαδραματίζει σαφή ρόλο, συνδέοντας διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, που εισέρχονται μέσω της Ελλάδας, με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους περιφερειακούς εταίρους μας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές και να προσφέρουμε ένα πιο διασυνδεδεμένο, ανθεκτικό και ασφαλές ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου».