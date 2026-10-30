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Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 08:35
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Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026–2030 για τους ημιαγωγούς και τη μικροηλεκτρονική

Σε ανοιχτή διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς και τη Μικροηλεκτρονική 2026-2030, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι ημιαγωγοί αποτελούν κρίσιμη τεχνολογία για τη βιομηχανία του μέλλοντος, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Η νέα Στρατηγική δίνει έμφαση στον σχεδιασμό μικροκυκλωμάτων, στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη βιομηχανία και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία ενισχύει την ελληνική βιομηχανία και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της χώρας σε μια κρίσιμη συγκυρία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τους ημιαγωγούς (European Chips Act 2.0), με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών.

Μετά την ολοκλήρωσή της, το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλουμε η πατρίδα μας να μην είναι μόνο χρήστης των νέων τεχνολογιών, αλλά να έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία και την ανάπτυξή τους.

Διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, ισχυρά ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις που καινοτομούν και διακρίνονται διεθνώς. Στον κλάδο των ημιαγωγών δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα 35 επιχειρήσεις, με περίπου 1.200 εξειδικευμένους εργαζομένους.

Κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα, χρηματοδοτώντας με 3,63 εκατ. ευρώ το Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών. Με τη νέα Εθνική Στρατηγική για τους ημιαγωγούς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες, να συνδέσουμε ακόμη περισσότερο την έρευνα με τη βιομηχανία και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάρτη.

Στόχος μας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία».

Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των ημιαγωγών

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