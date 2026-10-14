Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα στο διάστημα 04.08.2026-01.09.2026 επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041 , ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν, υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση (υπ’ αριθμ. 418341/28.09.2026 (ΡΑΑΕΥ Ι-423749/28.09.2026).

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011, θέτει σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση του Διαχειριστή.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

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