ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/10/2026 - 15:38
Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογών του κανονισμού για το μεθάνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 15:31
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 15:05
Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 14:32
Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:54
Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 13:52
Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:27
Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20
HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 11:10
Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:26
Νέα Αριστερά: «Ασπιρίνη» η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης - Η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 10:24
Συμμετοχή και Βράβευση του εμβληματικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας GREGY στο Διεθνές Συμπόσιο του Circular Gaia
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 10:14
Αλ. Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 09:31
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:47
Στ.Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:28
Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης μοιράζει ασπιρίνες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/10/2026 - 08:05
Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:02
Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 08:00
Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό θέρμανσης με μια φθηνή πλαστική μεμβράνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 06:41
Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 15:41
Ο Όμιλος TITAN επενδύει στην Command Alkon για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 15:27
e-waste day: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ δίνει το «παρών» με δράσεις ευαισθητοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 15:04
Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
13/10/2026 - 14:47
Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/10/2026 - 14:28
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 13:44
Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 13:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 14:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα στο διάστημα 04.08.2026-01.09.2026 επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041, ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν, υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση (υπ’ αριθμ. 418341/28.09.2026 (ΡΑΑΕΥ Ι-423749/28.09.2026).

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011, θέτει σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση του Διαχειριστή.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Το υπ’ αριθμ 418341/28.09.2026 (ΡΑΑΕΥ Ι-423749/28.09.2026)
  1. Παράμετροι Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ / Έτη 2027-2041
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης 14 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου για το 9μηνο του 2026

Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης

ΑΠΕ: Νέοι κανόνες στις περικοπές παραγωγής- Πότε επιβάλλονται χρεώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕ: Νέοι κανόνες στις περικοπές παραγωγής- Πότε επιβάλλονται χρεώσεις

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

ΑΔΜΗΕ: Σε διαβούλευση ο Φάκελος ΣΜΠΕ των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Σε διαβούλευση ο Φάκελος ΣΜΠΕ των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034

Τσιμάρας (ΡΑΑΕΥ): Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τσιμάρας (ΡΑΑΕΥ): Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο θα θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης