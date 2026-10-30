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Αγορά Εξισορρόπησης: Νέοι κανόνες για τις εκκαθαρίσεις και τα μερίδια των προμηθευτών

Αγορά Εξισορρόπησης: Νέοι κανόνες για τις εκκαθαρίσεις και τα μερίδια των προμηθευτών
Άννα Διανά
Παρασκευή, 30/10/2026 - 08:07
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Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ των προμηθευτών στην Αγορά Εξισορρόπησης δρομολογούνται με πρωτοβουλία του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να περιοριστούν οι αποκλίσεις που προκύπτουν κατά τις εκκαθαρίσεις και επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών

Με εισήγησή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής προτείνει την αξιοποίηση περισσότερων πραγματικών δεδομένων κατανάλωσης και την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των μεριδίων των προμηθευτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η επέκταση της τηλεμέτρησης.

Η εισήγηση, του ΔΕΔΔΗΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕΕΥ, περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στην Οριστική Εκκαθάριση, ώστε τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας να βασίζονται σε κοινή περίοδο αναφοράς, την εβδομάδα, και να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές που προκαλεί η σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Σημειώνεται ότι με βάση τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2026, το ποσοστό της εισερχόμενης ενέργειας που τηλεμετράται έχει αυξηθεί στο 43,8%. Παράλληλα, ενώ παλαιότερα η συντριπτική πλειονότητα των μη τηλεμετρούμενων παροχών καταμετρούνταν ανά τετράμηνο, πλέον περισσότερες από το 90% έχουν ενταχθεί σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης. Η πρόοδος αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας που θα στηρίζεται περισσότερο σε πραγματικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι σημαντικές αποκλίσεις που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν μεταξύ της Διορθωτικής και της Οριστικής Εκκαθάρισης οφείλονταν κυρίως στις διαφορετικές μεθόδους επιμερισμού της ενέργειας που απορροφάται από μη τηλεμετρούμενους μετρητές, μεταξύ του Διαχειριστή και των προμηθευτών.

Στην υφιστάμενη διαδικασία, τα μερίδια των προμηθευτών για τους τηλεμετρούμενους μετρητές υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (ΠΕΑ). Για τους μη τηλεμετρούμενους μετρητές, αντίθετα, χρησιμοποιούνται στη Διορθωτική Εκκαθάριση τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης, γνωστά ως ποσοστά ex-ante. Στην Οριστική Εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη πραγματικές καταμετρήσεις, με αποτέλεσμα οι δύο διαδικασίες να μην καταλήγουν πάντοτε στα ίδια μερίδια.

Η εικόνα, πάντως, έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η κάλυψη των καταναλώσεων από τηλεμετρούμενους μετρητές και περισσότερες παροχές εντάσσονται σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει τα μερίδια των προμηθευτών στη Διορθωτική Εκκαθάριση να προσδιορίζονται με βάση τις διαθέσιμες πιστοποιημένες καταμετρήσεις των μη τηλεμετρούμενων μετρητών, εφόσον αυτές καλύπτουν πλήρως την εβδομάδα αναφοράς. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη λογική της Οριστικής Εκκαθάρισης, επιδιώκοντας να περιορίσει τις διαφορές μεταξύ των δύο σταδίων.

Μια δεύτερη βασική αλλαγή αφορά τον υπολογισμό των μεριδίων ανά Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Με το υφιστάμενο σύστημα, τα μερίδια παραμένουν ίδια για όλες τις περιόδους εκκαθάρισης μιας ημέρας. Η νέα μεθοδολογία προβλέπει διακριτό υπολογισμό ανά ΠΕΑ, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ενδοημερήσιες μεταβολές της κατανάλωσης και της εκπροσώπησης των προμηθευτών.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιτρέπει ακόμη να συμπεριλαμβάνονται στη Διορθωτική Εκκαθάριση οι ποσότητες ενέργειας που εγχέονται στο Δίκτυο στο πλαίσιο του ενεργειακού συμψηφισμού, του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες, ακόμη και όταν οι σχετικές παροχές διαθέτουν μη τηλεμετρούμενο μετρητή. Πρόκειται για ζήτημα που είχε τεθεί και από τους προμηθευτές κατά τη δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των εκκαθαρίσεων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι η πρόσβαση στους μετρητές παροχών που παραμένουν για μεγάλο διάστημα χωρίς καταμέτρηση αναμένεται να αποκαταστήσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων για σημαντικό αριθμό παροχών, επιτρέποντας παράλληλα την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με έξυπνους.

Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται ήδη στην πρόταση αναθεώρησής του που εξετάζει η ΡΑΑΕΥ, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ εισηγείται και νέα διάταξη για την παραπομπή στο Εγχειρίδιο των λεπτομερειών εφαρμογής γενικότερων διατάξεων του Κώδικα.

Για την υλοποίηση των αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ απαιτούνται τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της εισήγησης από τη ΡΑΑΕΥ, εφόσον οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εγκριθούν χωρίς αλλαγές.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2026 - 08:09
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