Ηλεκτροσόκ στην Ευρώπη από τις τιμές του ρεύματος- Στα 288 ευρώ η χονδρική στην Ελλάδα, φόβοι για τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Σε επίπεδα που προκαλούν συναγερμό εκτοξεύονται οι χονδρικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των ακριβότερων αγορών και τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου.

Η χονδρική τιμή στην ελληνική αγορά πλησιάζει τα 290 ευρώ/MWh, το φυσικό αέριο αγγίζει τα 100 ευρώ/MWh και η ενεργειακή κρίση αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης.

«Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή και ίσως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε βιώσει ποτέ», προειδοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Ενέργειας αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης, καθώς οι τιμές για την επόμενη ημέρα ξεπερνούν σε αρκετές χώρες τα 300 ευρώ/MWh, ενώ ακόμη και αγορές που παραδοσιακά εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές καταγράφουν σημαντικές επιβαρύνσεις.

Στην Ελλάδα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 287,75 ευρώ/MWh, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών. Στη Βουλγαρία και την Αλβανία η τιμή φθάνει τα 302,2 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία τα 303,56 ευρώ/MWh και στην Ουγγαρία τα 306,05 ευρώ/MWh. Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι τιμές και στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, με τη Γερμανία στα 268,62 ευρώ/MWh, την Πολωνία στα 264,77 ευρώ/MWh και τη Γαλλία στα 247,71 ευρώ/MWh. Στην Ιταλία η χονδρική φθάνει τα 274,04 ευρώ/MWh, στην Ισπανία τα 244,69 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία τα 249,27 ευρώ/MWh. Ανάλογη είναι η κατάσταση ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες, όπου οι τιμές παραδοσιακά συγκρατούνται από τη μεγάλη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών. Στη Δανία η μέση τιμή φθάνει τα 268,31 ευρώ/MWh, στη Σουηδία τα 252,98 ευρώ/MWh, στη Νορβηγία τα 186,94 ευρώ/MWh και στη Φινλανδία τα 153,68 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF προσεγγίζει τα 100 ευρώ/MWh, έχοντας κλείσει στα 98,5 ευρώ/MWh, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις ταχείας αποκλιμάκωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά προετοιμάζεται για την ανακοίνωση των νέων κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυξήσεις σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η μέση χονδρική τιμή του Οκτωβρίου έχει αυξηθεί κατά 24,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στα 194,28 ευρώ/MWh έναντι 156,3 ευρώ/MWh τον προηγούμενο μήνα.

Η σημαντική αυτή άνοδος αναμένεται να μεταφερθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στα τιμολόγια λιανικής, με το τελικό ύψος των ανατιμήσεων να εξαρτάται από την εμπορική πολιτική των προμηθευτών και τα περιθώρια απορρόφησης του αυξημένου κόστους. Η πίεση εντείνεται καθώς οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου διατηρούν αυξημένο το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, περιορίζοντας τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης της χονδρικής αγοράς. Μπροστά στον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ελληνική κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση προσωρινών και στοχευμένων μέτρων ενεργειακής στήριξης.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, ζήτησε την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής, στη βάση των συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της ανάγκης για συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει πλέον να μετατραπεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις. «Καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μας σε πράξη», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπορούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα πρότεινε επίσης κοινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Την πρόταση υποστήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή απόφαση για τη διευκόλυνση νέων επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των τιμολογίων του Νοεμβρίου.