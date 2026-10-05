Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-423700/28.09.2026, αναφορικά με την παράταση λειτουργίας της υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ τα Σάββατα έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Η Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ τα Σάββατα είχε εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. Ε-181/2025 (ΦΕΚ Β’4579/22.08.2025) Απόφαση της Αρχής ενώ η τιμή της υπηρεσίας καθορίστηκε σε 1000 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ για τις φορτώσεις που πραγματοποιούνται τα Σάββατα έως και τον Αύγουστο του 2026 με την υπ. αριθμ. Ε-61/2026 (ΦΕΚ Β’ 2329/27.04.2026) Απόφαση της ΡΑΑΕΥ.

Ο Διαχειριστής, σε συνέχεια αιτήματος της Εnaon EDA και λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη ζήτηση, κρίνει σκόπιμη την παράταση λειτουργίας της υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ τα Σάββατα έως το τέλος του 2027 με τιμή ίση με 1000 € ανά Χρονοθυρίδα Φόρτωσης Φορτηγού ΥΦΑ.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα:

1. Εισήγηση ΔΕΣΦΑ

2. Enaon EDA – Memo on the availability of the Revythousa Truck Loading Services on Saturdays