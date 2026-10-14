Πετρέλαιο θέρμανσης: Σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις- Σήμερα οι ανακοινώσεις

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Τετάρτη, 14/10/2026 - 08:00
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Με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι κάνει αύριο, 15 Οκτωβρίου, πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους.

Η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, με την τελική διαμόρφωσή της να εξαρτάται από το ύψος της κρατικής επιδότησης και την έκπτωση που θα προσφέρουν τα διυλιστήρια. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα το μεσημέρι, οπότε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν το πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδότηση στην αντλία, η συμμετοχή των διυλιστηρίων και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν σε συνολική ενίσχυση περίπου 35 λεπτών ανά λίτρο, από τα οποία τα 25 λεπτά θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Με αυτό το σενάριο, η τιμή διάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 1,58 και 1,61 ευρώ το λίτρο σχεδόν 40% ακριβότερο από πέρυσι.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή των διυλιστηρίων, με την έκπτωση να μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να περιοριστεί κοντά στο 1,50 ευρώ, χωρίς πάντως να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό ύψος της παρέμβασης. Το μέτρο της επιδότησης στην αντλία αναμένεται να επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε χθες ότι η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι η στήριξη θα περιλαμβάνει τόσο την κρατική παρέμβαση όσο και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν οι ενισχύσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, με τις σχετικές αποφάσεις να εξειδικεύονται σήμερα. Το δεύτερο βασικό μέτρο αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, θα φτάσει το 30%. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αριθμός των δικαιούχων δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, παραμένοντας κοντά στα 1,2 εκατομμύρια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η αύξηση κατά 30%, το κατώτατο ποσό του επιδόματος θα ανέλθει στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ πέρυσι, ενώ το ανώτατο θα διαμορφωθεί στα 1.040 ευρώ, έναντι 800 ευρώ. Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.300–1.560 ευρώ. Το επίδομα καλύπτει όλες τις βασικές μορφές θέρμανσης, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και πέλετ, με τη χορήγησή του να εξαρτάται από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Παράλληλα, εξετάζεται αύξηση της προκαταβολής που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο, στο 70% από 60% για τους παλαιούς δικαιούχους και στο 60% από 50% για τους νέους. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στις σημερινές ανακοινώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 08:05
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