Τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από την αρχή του έτους κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στην οικιακή αγορά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά φέτος το όριο των 2 εκατ. παροχών.

Πρόκειται για τον μήνα κατά τον οποίο η ΔΕΗ βγήκε στην αγορά με σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, το οποίο είχε επικαλεστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ ως μέσο προστασίας των καταναλωτών απέναντι στις ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμών του ρεύματος.

Τα στοιχεία της νέας έκθεσης της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι μέσα σε έναν μήνα οι οικιακές παροχές με μπλε τιμολόγιο αυξήθηκαν κατά 124.052, φθάνοντας τις 2.009.754 από 1.885.702 τον Αύγουστο. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 33,62% από 31,63% τον προηγούμενο μήνα και 28,57% τον Ιανουάριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περίπου 314.000 επιπλέον οικιακές παροχές που καταγράφονται στα σταθερά τιμολόγια από την αρχή του έτους, σχεδόν το 40% της αύξησης σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η έκθεση της ΡΑΑΕΥ δεν αποτυπώνει, ωστόσο, την κατανομή των

σταθερών τιμολογίων ανά προμηθευτή. Στον αντίποδα, οι οικιακές παροχές με πράσινο τιμολόγιο περιορίστηκαν τον Σεπτέμβριο σε 3.012.187 από 3.399.199 τον Ιανουάριο, με το μερίδιό τους να υποχωρεί από 57,28% σε 50,39%. Μέσα στο εννεάμηνο ο αριθμός των συγκεκριμένων παροχών έχει μειωθεί κατά 387.012, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο η μείωση ανήλθε σε 75.021.

Απώλειες σε μηνιαία βάση κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο και τα κίτρινα τιμολόγια, με τις αντίστοιχες παροχές να μειώνονται σε 955.678 από 988.383 τον Αύγουστο. Ωστόσο, το μερίδιό τους παραμένει υψηλότερο σε σχέση με την αρχή του έτους, στο 15,99% έναντι 14,15%.

Διαφορετική εικόνα εμφανίζει η μη οικιακή αγορά, όπου τη μεγαλύτερη ενίσχυση στο εννεάμηνο καταγράφουν τα κίτρινα τιμολόγια. Το μερίδιό τους αυξήθηκε από 16,98% τον Ιανουάριο σε 19,51% τον Σεπτέμβριο, ενώ των σταθερών από 24,21% σε 25,06%. Τα πράσινα εξακολουθούν να κυριαρχούν με μερίδιο 55,42%, έναντι 58,81% στην αρχή του έτους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση των επιλογών μεταξύ οικιακών και μη οικιακών καταναλωτών στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Στα νοικοκυριά το 55,53% όσων έχουν επιλέξει κίτρινο τιμολόγιο βρίσκεται σε προγράμματα των οποίων η τιμή ανακοινώνεται εκ των υστέρων (ex post), έναντι 50,31% στις αρχές του έτους. Αντίθετα, στη μη οικιακή αγορά το 53,27% προτιμά τα προγράμματα με εκ των προτέρων γνωστή τιμή (ex ante), επιλογή που η ΡΑΑΕΥ εκτιμά ότι ενδέχεται να συνδέεται με τις ανάγκες προγραμματισμού και διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Όσο για τα δυναμικά, πορτοκαλί τιμολόγια, η διείσδυσή τους παραμένει σχεδόν μηδενική, καθώς τον Σεπτέμβριο αντιστοιχούσαν σε μόλις 16 οικιακές και 172 μη οικιακές παροχές.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια των προμηθευτών, η ΔΕΗ εξακολουθεί να κυριαρχεί στη λιανική αγορά με 5,51 εκατ. μετρητές και μερίδιο 71,48% στο σύνολο των παροχών της χώρας. Ακολουθούν η Protergia με 8,07%, η ΖeniΘ με 4,79%, ο ΗΡΩΝ με 4,65%, η Enerwave με 4,40% και η NRG με 2,28%. Διαφορετική είναι η κατανομή των μεριδίων βάσει του όγκου κατανάλωσης. Στη χαμηλή τάση η ΔΕΗ συγκεντρώνει το 62,54%, με την Protergia να ακολουθεί με 12,74% και τον ΗΡΩΝΑ με 6,78%. Στη μέση τάση το μερίδιο της ΔΕΗ περιορίζεται στο 35,33%, έναντι 23,95% της Protergia και 15,72% του ΗΡΩΝΑ, ενώ στην υψηλή τάση η Metlen κατέχει σχεδόν το ήμισυ της αγοράς (49,91%), με τη ΔΕΗ να ακολουθεί με 18,88%.