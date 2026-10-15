ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:32
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 15:10
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 14:57
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 14:24
Δύο επενδύσεις της ElvalHalcor αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 13:09
Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 12:25
Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 11:50
Η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη εγκαινίασαν στη Θεσσαλία τη μεγαλύτερη αυτόνομη Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/10/2026 - 10:49
Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 10:16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 09:45
Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 09:04
ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 08:42
Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:21
Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός - Θα ζητήσει μείωση τιμών και στήριξη νοικοκυριών και προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Περί δημοσκοπήσεων, μέσων «ενημέρωσης» και άλλων… δαιμονίων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/10/2026 - 08:07
Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 08:01
Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 06:44
Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 06:44
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/10/2026 - 15:38
Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογών του κανονισμού για το μεθάνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 15:31
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 15:05
Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 14:32
Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:54
Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 13:52
Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:27
Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση

Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 12:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 30/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 2% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More*.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση)
  • μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο avinoil.gr
  • μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας
  • ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρείας

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr

Στην AVIN Γεμίζεις Πετρέλαιο – Κερδίζεις Ευρώ.

πετρέλαιο_θέρμανσης_avin_7fd6769517e12f06.png

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι 15 Οκτωβρίου 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031 15 Οκτωβρίου 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026

Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης