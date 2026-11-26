Το WWF Ελλάς, με αφορμή τα 35α γενέθλιά του, κάνει απολογισμό του έργου του ως σήμερα και ανοίγει τις πόρτες των γραφείων του στο κοινό, για ένα διήμερο γνωριμίας και ενημέρωσης (10-11 Δεκεμβρίου 2026)

Τριάντα πέντε (35) χρόνια δυναμικής και επιδραστικής παρουσίας στη χώρα μας συμπληρώνει φέτος το WWF Ελλάς, με τη φύση και τον άνθρωπο να βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των δράσεών του.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, το WWF Ελλάς κάνει έναν απολογισμό ενός πλούσιου έργου που συνεχίζεται με αμείωτη αφοσίωση και ενέργεια, και προσκαλεί τον κόσμο στα γραφεία της οργάνωσης, σε ένα διήμερο γνωριμίας και ενημέρωσης γύρω από το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον της φύσης στη χώρα μας.

Στη διαδρομή αυτή των 35 χρόνων, κι έχοντας ως κινητήριο δύναμη τη συνεργασία, το WWF Ελλάς έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει στη χώρα συνολικά 320 περιβαλλοντικά προγράμματα, περισσότερες από 200 εθελοντικές δράσεις, αλλά και πολλές εκατοντάδες νομικές και διοικητικές παρεμβάσεις. Στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη βιώσιμων επιλογών, αλλά και η δημιουργία μιας ενεργού κοινότητας πολιτών, επιστημόνων και οργανώσεων στη χώρα μας που αγωνίζεται συλλογικά για όσα αξίζει να υπάρχουν για πάντα!

Παρότι η επίσημη σύσταση του WWF Ελλάς έγινε το 1991, η δράση του στην Ελλάδα ξεκινά σχεδόν 20 χρόνια νωρίτερα (1969), με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δάσους της Καισαριανής στον Υμηττό και στη συνέχεια με την ενίσχυση των δράσεων προστασίας στις Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου. Από τότε έως και σήμερα, η οργάνωση βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της φύσης, αναπτύσσοντας ένα μεγάλο εύρος δράσεων που αγγίζουν διάφορες σύγχρονες προκλήσεις: από την κλιματική κρίση και τα ορυκτά καύσιμα, έως την απώλεια βιοποικιλότητας και τα απειλούμενα είδη, και από τη θέσπιση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και τη θωράκιση κρίσιμων δασικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, έως τη βιώσιμη διατροφή, την πλαστική ρύπανση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι το όραμα για ένα μέλλον, όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά.

Ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής στο WWF Ελλάς δήλωσε: "Τα 35 χρόνια είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τι μπορεί να πετύχει η συλλογική προσπάθεια. Σήμερα, σε μια εποχή κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης, οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Υπάρχουν όμως και λόγοι αισιοδοξίας. Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων δείχνει ότι η αλλαγή είναι εφικτή όταν η γνώση, η συνεργασία, η επιμονή και το θάρρος συναντιούνται γύρω από έναν κοινό σκοπό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι περπάτησαν μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Οι σημαντικότερες αλλαγές δεν ανήκουν σε κανέναν ξεχωριστά. Είναι πάντα αποτέλεσμα συνεργασίας και κοινής προσπάθειας. Και αυτό μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τα χρόνια που έρχονται".

Η 35ετής αυτή διαδρομή δεν ήταν χωρίς εμπόδια και προκλήσεις, αλλά με επιμονή και συνέπεια, με συνεργασίες και υποστήριξη, οι μακροχρόνιες προσπάθειες οδήγησαν σε ορισμένες πολύ σημαντικές νίκες για το μέλλον του πλανήτη. Ακολουθούν ορισμένα ξεχωριστά ορόσημα της ιστορίας μας, με χρονολογική σειρά:

Δημιουργία Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου: Η συμβολή του WWF, από τη δεκαετία του 1980, στη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου οδηγεί στην ουσιαστική προστασία των μοναδικών αρπακτικών που φιλοξενεί η περιοχή της Θράκης. Πολυετής αγώνας για τον Αχελώο: Το WWF Ελλάς, μαζί με άλλους φορείς και οργανώσεις, συνεχίζει να δίνει μέχρι και σήμερα έναν συνεπή και υπομονετικό αγώνα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και μετρά σχεδόν 30 χρόνια. Στόχος η αποτροπή της εκτροπής του Αχελώου, ενός σχεδίου που ενώ έχει ακυρωθεί έξι (6) φορές από το ΣτΕ, εξακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο. Ρεκόρ φωλεοποίησης καρέτα στα Σεκάνια: Με τη βοήθεια άλλων οργανώσεων και τοπικών φορέων, τo 1994 το WWF αγοράζει την έκταση που περιβάλλει μία από τις σημαντικότερες παραλίες για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στη Μεσόγειο, τα Σεκάνια Ζακύνθου, προστατεύοντας έτσι την παραλία και βοηθώντας παράλληλα, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, στην ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Εδώ και 32 χρόνια, η παραλία των Σεκανίων διατηρεί ακέραια την αξία της για διαφορετικές γενιές καρέτα. Έκδοση του πρώτου ολοκληρωμένου πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το 1995: Έκτοτε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν περάσει από τα «θρανία της φύσης» παρέα με το WWF. "Δάση για Πάντα": Μέσω της εκστρατείας "Δάση για πάντα" που ολοκληρώθηκε το 2000, κινητοποιούνται χιλιάδες πολίτες για την προστασία των δασών. Η εκστρατεία συμβάλλει στην ενίσχυση της θεσμικής τους προστασίας, με σημαντικές παρεμβάσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την υπεράσπιση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Δημιουργία διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών (2000), της πρώτης διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια, έπειτα από κοινή πρόταση του WWF Ελλάς και της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. "Όχι" στον λιθάνθρακα: Το 2008 το WWF, σε συνεργασία με άλλους φορείς, καταφέρνει να αποτρέψει την κατασκευή 6 λιθανθρακικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού. Η κατασκευή των μονάδων αυτών θα ευθυνόταν για την έκλυση πάνω από 27 εκ. τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση έως το 2040. Ψήφιση του πρώτου νόμου για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: Το 2009, το WWF σε συνεργασία και με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταθέτει στο ΥΠΕΝ πρόταση ενός τέτοιου νόμου που τελικά ψηφίζεται το 2011 από τη Βουλή. "Το Μέλλον των Δασών": Tο 2010 δημιουργείται το «Μέλλον των Δασών», μία συστράτευση φορέων, εθελοντών και ενεργών πολιτών που προωθεί καίριες λύσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές του 2007, αλλά και για όλη τη χώρα. Προστασία νησιωτικών υγροτόπων: Η πολυετής δουλειά του WWF για τους νησιωτικούς υγρότοπους σε Αιγαίο και Ιόνιο, οδηγεί το 2012 στην προστασία τους, για πρώτη φορά, με Προεδρικό Διάταγμα. Αγώνας για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης: Το 2020, το WWF προτείνει 35 μέτρα πολιτικής στην κυβέρνηση για να μειωθεί η πλαστική ρύπανση, 15 εκ των οποίων ενσωματώνονται τελικά στη νομοθεσία της χώρας. Ζητούμενο τώρα είναι η εφαρμογή. Αποκατάσταση δασών μετά από πυρκαγιά: Το 2021 το WWF ξεκινάει συστηματική καταγραφή όλων των σημαντικών πυρκαγιών και ιεραρχεί τις περιοχές που πιθανά χρειάζονται τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης, μία μεθοδολογία που υιοθετείται επίσημα από τη Γενική Διεύθυνση Δασών το 2024. Συστηματική παρακολούθηση της πλαστικής ρύπανσης στις παραλίες: Μέσω του προγράμματος "Υιοθέτησε μια παραλία" υλοποιείται η μεγαλύτερη συμμετοχική δράση στην Ελλάδα για την παρακολούθηση της πλαστικής ρύπανσης των παραλιών. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 495.637 σκουπίδια σε 268 παραλίες από 182 εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Ψήφιση εθνικού κλιματικού νόμου: Μετά από πολυετείς προσπάθειες του WWF Ελλάς και μιας σειράς άλλων φορέων και οργανώσεων της χώρας, το 2022 ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώτος εθνικός κλιματικός νόμος. Η πρόκληση για μια κοινωνικά δίκαιη και συμμετοχική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα παραμένει. Δίπλα στους εθελοντές δασοπυροσβέστες: Το διάστημα 2022-2026, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το HIGGS, εκπαιδεύονται 1.240 φορείς και εθελοντές σε θέματα πρόληψης, καθώς και 574 εθελοντές δασοπυροσβέστες στο πεδίο. Παράλληλα, ενισχύονται με εξοπλισμό 2.888 εθελοντές από 71 ομάδες από όλη τη χώρα. «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»: Το 2022 δημιουργείται, υπό τον συντονισμό και με την υποστήριξη του WWF Ελλάς, συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών ΜΚΟ για την προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία ενισχύει τον αντίκτυπο των μεμονωμένων δράσεων, συμβάλλοντας δυναμικά στην ομαλή συνύπαρξη άγριας ζωής και ανθρώπου. Αποζημίωση των αλιέων από την αλληλεπίδραση με θαλάσσια πανίδα: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια προσπαθειών του WWF Ελλάς και άλλων εθνικών φορέων, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών και αλιείας. Τον Νοέμβριο του 2024 δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη μέρους της οικονομικής ζημιάς από την καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και την απώλεια αλιευμάτων από θαλάσσια προστατευόμενα είδη. WeSeaYou.gr: Το 2025 το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με τo ελληνικό γραφείο της Greenpeace και το Vouliwatch, δημιουργούν το πρώτο παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εθνικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για την προστασία των θαλασσών στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη λογοδοσία των αρμόδιων φορέων. Δημιουργία της πρότυπης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στη Γυάρο: Μετά από 13 χρόνια έρευνας και δουλειάς στο πεδίο, και μέσα από τη συνεργασία με πάνω από 50 διαφορετικούς φορείς, τον Απρίλιο του 2026 εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, κατοχυρώνοντας την πλήρη προστασία της περιοχής. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο επίκεντρο: Το 2026 ψηφίζεται το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» που βάζει την πρόληψη ξανά στο επίκεντρο, μετά από δεκαετίες προτάσεων και πιλοτικών εφαρμογών από το WWF που ανέδειξαν τη σημασία της.

WWF Open Panda Home- Ανοιχτή πρόσκληση στα γραφεία του WWF Ελλάς

Με αφορμή τα 35α γενέθλιά του, τα γραφεία του WWF Ελλάς θα είναι ανοιχτά για το κοινό στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2026 (12:00-19:00), δίνοντας την ευκαιρία σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα το έργο της οργάνωσης, την έως τώρα πορεία της, αλλά και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, το κοινό θα μπορεί, μέσα από μια ξενάγηση στο βιοκλιματικό κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της οργάνωσης, να γνωρίσει από κοντά εκπροσώπους του WWF Ελλάς και να συνομιλήσει μαζί τους για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και τους τρόπους με τους οποίους όλοι μπορούμε να γίνουμε μέρος της θετικής αλλαγής για εμάς και τον πλανήτη μας.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δράση αυτή, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο https://WWFGreeceOpenDays.eventbrite.com.

Επισκεφθείτε το https://www.wwf.gr/35_hronia/ για περισσότερες πληροφορίες.