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Φυσικό αέριο: Νέα πύλη εξαγωγών από την Ελλάδα μέσω TAP
Άννα Διανά
Τετάρτη, 14/10/2026 - 08:02
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Μια νέα διαδρομή για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης άνοιξε από τις αρχές Οκτωβρίου, με την ενεργοποίηση της αντίστροφης ροής στο σημείο διασύνδεσης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς με τον TAP στη Νέα Μεσημβρία.

Η υποδομή, μέσω της οποίας μέχρι σήμερα το αζέρικο αέριο του TAP εισερχόταν στο ελληνικό σύστημα, λειτουργεί πλέον και προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιτρέποντας τη διοχέτευση φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Αλβανία και δυνητικά προς την Ιταλία. Συγκεκριμένα το σημείο διασύνδεσης των δυο αγωγών στη Νέα Μεσημβρία που λειτουργούσε μόνο ως σημείο εισόδου προς το ελληνικό σύστημα δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς αζέρικου αερίου από τον TAP προς την Ελλάδα, πλέον λειτουργεί και ως σημείο εξόδου δίνοντας τη δυνατότητα διάθεσης αερίου από την Ελλάδα στην αλβανική και ενδεχομένως στην ιταλική αγορά. Όπως σημειώνεται από την εταιρία που διαχειρίζεται τον αγωγό TAP η αμφίδρομη λειτουργία της Νέας Μεσημβρίας αυξάνει την ευελιξία της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου.

Έτσι η Νέα Μεσημβρία μετατρέπεται σε έναν κρίσιμο περιφερειακό ενεργειακό κόμβο αυξάνοντας την ασφάλεια εφοδιασμού τόσο για την ελληνική αγορά, όσο και για τις γειτονικές χώρες, προσφέροντας εναλλακτικές οδούς τροφοδοσίας σε περιπτώσεις γεωπολιτικών κρίσεων ή τεχνικών προβλημάτων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο ΔΕΣΦΑ πραγματοποίησε μια σειρά από συμπληρωματικά έργα υποδομής στη Νέα Μεσημβρία τα οποία κατέστησαν εφικτή την αντίστροφη ροή (reverse flow) και να επιτρέπουν την παροχή φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα προς τον TAP.

Η υλοποίηση αυτών των υποδομών κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η πίεση λειτουργίας του TAP είναι σημαντικά υψηλότερη από την πίεση του ελληνικού εθνικού δικτύου. Τα κύρια συμπληρωματικά έργα περιλαμβάνουν:

  • Νέο Σταθμό Συμπίεσης (Booster Compressor Station) για τον TAP
  • Αναβάθμιση και Τροποποιήσεις του Μετρητικού Σταθμού Νέας Μεσημβρίας
  • Σύστημα Επανσυμπίεσης (Process & Dry Seal Recompression System)
  • Εγκατάσταση διάταξης εξαέρωσης

Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του TAP έχουν μεταφερθεί συνολικά 61,4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκές χώρες.

Εν τω μεταξύ έως το τέλος του 2027 η TAP AG, διαχειρίστρια εταιρεία του Trans Adriatic Pipeline (TAP), θα έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση μέτρησης και μείωσης της πίεσης φυσικού αερίου στην Αλβανία. Σύμφωνα με την εταιρία, η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στο σημείο εξόδου του αγωγού στην περιοχή Φιέρι, στη νότια Αλβανία, στο πλαίσιο του έργου Fier South.

Η εγκατάσταση θα βρίσκεται κοντά στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου ACS03 και, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της, θα μεταβιβαστεί στο αλβανικό Δημόσιο, όπως προβλέπεται βάσει σχετικής συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2021.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης υποδομής πραγματοποιείται σε συνεργασία της TAP AG με την αλβανική κυβέρνηση και την κρατική εταιρία Albgaz για την ανάπτυξη του σημείου εισόδου/εξόδου φυσικού αερίου στη Φιέρι. Η εταιρία διευκρινίζει ότι το έργο είναι διαφορετικό από την πρώτη φάση επέκτασης της δυναμικότητας του TAP, μέσω της οποίας προστέθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2026 περίπου 1,04 bcm ετήσιας δυναμικότητας μακροχρόνιας μεταφοράς μεταξύ Κήπων και Ιταλίας.

Επιπλέον, από 1ης Οκτωβρίου 2026 διατέθηκε πρόσθετη δυναμικότητα 0,16 bcm ετησίως για φυσικό αέριο που εισέρχεται από το σύστημα της ΔΕΣΦΑ και εξέρχεται από νέο σημείο στη Ροσκοβέτς της Αλβανίας.

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