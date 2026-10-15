Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει το θράσος να βαφτίζει “ανακούφιση” των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ότι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό.

Αυτή η αύξηση δεν καλύπτεται ούτε στο ελάχιστο με την έκτακτη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πόσο μάλλον που τα εισοδηματικά του κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα παρά τον τεράστιο πληθωρισμό, πετούν έξω την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών.

Άλλωστε, η ίδια η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή. Κι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που τροφοδοτεί τα ρεκόρ των καπιταλιστικών κερδών, όπως στα διυλιστήρια και τροφοδοτείται από τους άδικους φόρους και την κλιμάκωση των ενεργειακών πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες η χώρα μας εμπλέκεται ενεργά, με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συναίνεση των άλλων κομμάτων.

Όσο οι παραπάνω παράγοντες θα παραμένουν στο απυρόβλητο, ο λαός πραγματικά δεν θα ξέρει τι του ξημερώνει. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ξεδιπλώνονται αυτό το διάστημα μπορούν να τους βάλουν πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο. Συμβολή σε αυτή την υπόθεση αποτελούν οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση των έμμεσων φόρων σε ενέργεια και καύσιμα, για πλαφόν στις τιμές και τα κέρδη των διυλιστηρίων, για εγκατάλειψη των κυρώσεων στη Ρωσία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Γιατί, σε τελική ανάλυση, για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.