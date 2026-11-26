Η άνοδος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι μια εξέλιξη για την οποία η παραδοσιακή Δεξιά μπορεί να δηλώνει αμέτοχη. Αντίθετα, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενίσχυσή της, προσφέροντάς της πολιτική νομιμοποίηση, θεσμική κάλυψη και πρόσβαση στην εξουσία.

Δεν περιορίζεται πλέον σε περιστασιακές συνεργασίες για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών. Υιοθετεί την ατζέντα της, αναπαράγει τη ρητορική της και μετατρέπει τις ακραίες θέσεις της σε αποδεκτές πολιτικές επιλογές.

Η Δεξιά δεν στέκεται απέναντι στην Ακροδεξιά. Σε ολοένα περισσότερες περιπτώσεις γίνεται ο βασικός πολιτικός της υποστηρικτής.

Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξη του Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ για να διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία.

Το ακροδεξιό κόμμα θέτει ως όρους την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, τις μαζικές απελάσεις και την προτεραιότητα των Ισπανών έναντι των μεταναστών στις κοινωνικές παροχές.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι η παραδοσιακή Δεξιά έχει ήδη υιοθετήσει μεγάλο μέρος αυτής της πολιτικής ατζέντας. Δεν περιμένει απλώς τις ψήφους του Vox. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εμφανίζονται οι θέσεις του ως φυσική συνέχεια της δικής της πολιτικής.

Στην Ιταλία, η συνεργασία έχει ήδη μετατραπεί σε κυβερνητική πραγματικότητα. Η Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται στην πρωθυπουργία, με τους Αδελφούς της Ιταλίας και τη Λέγκα στον κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ συμμετέχει και η Forza Italia, κόμμα της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Η παρουσία της τελευταίας αποτυπώνει με σαφήνεια τη σύμπραξη των δύο πολιτικών χώρων στην ίδια κυβέρνηση.

Στη Γαλλία, η άνοδος της Μαρίν Λεπέν και του Εθνικού Συναγερμού ασκεί ισχυρή πίεση στην παραδοσιακή Δεξιά, ενώ στη Γερμανία η ενίσχυση της AfD μετατοπίζει τη δημόσια συζήτηση και πιέζει τα συντηρητικά κόμματα να υιοθετούν όλο και σκληρότερες θέσεις.

Αντίστοιχες συνεργασίες ή μορφές κυβερνητικής επιρροής ακροδεξιών κομμάτων καταγράφονται στην Ολλανδία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία.

Πίσω από αυτές τις εξελίξεις βρίσκεται μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Η Δεξιά θεωρεί ότι μπορεί να αξιοποιήσει την Ακροδεξιά για να διατηρήσει την εξουσία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ενισχύσει τις πιο ακραίες αντιλήψεις της. Αρχικά υιοθετεί τη ρητορική της για να προσελκύσει ψηφοφόρους, στη συνέχεια νομιμοποιεί τις θέσεις της και τελικά της προσφέρει κυβερνητικό ρόλο.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που επικαλείται τις δημοκρατικές αξίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται έτσι αντιμέτωπο με μια σοβαρή αντίφαση: κόμματα της πολιτικής του οικογένειας συνεργάζονται με ακροδεξιούς σχηματισμούς ή υιοθετούν βασικές διεκδικήσεις τους.

Η ευθύνη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή η Ακροδεξιά δεν ενισχύεται σε κοινωνικό κενό. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, οι χαμηλοί μισθοί και η εργασιακή ανασφάλεια τροφοδοτούν την οργή των πολιτών. Αντί η Δεξιά να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές αιτίες της δυσαρέσκειας, συχνά μεταφέρει τη συζήτηση στους μετανάστες και στους πιο αδύναμους, υιοθετώντας ακριβώς τη στρατηγική της Ακροδεξιάς. Έτσι, όχι μόνο δεν ανακόπτει την επιρροή της, αλλά συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνσή της.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Κεντροαριστερά χρειάζεται μια ουσιαστική κοινωνική εναλλακτική, με συγκεκριμένες απαντήσεις για τους μισθούς, τη στέγη, την εργασία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την αναδιανομή του πλούτου. Δεν αρκεί να καταγγέλλει τις κυβερνητικές συνεργασίες. Πρέπει να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές που τροφοδοτούν την ανασφάλεια και αξιοποιούνται από την Ακροδεξιά.

Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η εκλογική άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων. Είναι ότι η παραδοσιακή Δεξιά έχει γίνει ο πολιτικός τους εγγυητής. Τους προσφέρει νομιμοποίηση, υιοθετεί τις θέσεις τους και ανοίγει τις πόρτες της εξουσίας. Η Ακροδεξιά δεν χρειάζεται πλέον να κατακτήσει μόνη της το πολιτικό σύστημα. Έχει στο πλευρό της μια Δεξιά που, αντί να την αναχαιτίζει, τη στηρίζει και τη διευκολύνει.