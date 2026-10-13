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Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 14:28
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Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, αναχωρώντας σήμερα για την Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη, έκανε την παρακάτω δήλωση στην ΕΡΤ.

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες.

Γι’ αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε, όμως, να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.

Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά».

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