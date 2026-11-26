Αναβαθμίστηκε η υποδομή τροφοδότησης των συστημάτων φωτισμού ασφαλείας του διυλιστηρίου της MOTOR OIL , με εννέα ανεξάρτητα συστήματα UPS Riello Sentryum CSS, πιστοποιημένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50171 από την ACE POWER . Η λύση παρέχει αυτονομία 90 λεπτών σε περίπτωση απώλειας της κύριας ηλεκτρικής τροφοδότησης.

Τα συστήματα υποστηρίζουν ισάριθμα ανεξάρτητα κυκλώματα Emergency Lighting σε διαφορετικά κτίρια και λειτουργικές περιοχές της εγκατάστασης. Έχουν ισχύ από 60 έως 100 kVA και είναι εξοπλισμένα με συστοιχίες συσσωρευτών VRLA AGM 100 Ah, με διάρκεια ζωής σχεδιασμού 10 ετών.

Το έργο εντάσσεται στον τομέα Critical Power της ACE POWER, ο οποίος περιλαμβάνει λύσεις και εφαρμογές για την αξιόπιστη τροφοδότηση κρίσιμων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε την προμήθεια του εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης, το commissioning, τις λειτουργικές δοκιμές και τις διαδικασίες τελικής αποδοχής. Οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία πραγματοποιήθηκαν από το εξειδικευμένο εταιρικό τεχνικό προσωπικό.

Ο Δημήτρης Βλάχος, Γενικός Διευθυντής της ACE POWER, τόνισε ότι «Σε εφαρμογές ασφαλείας δεν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμών. Η αξιοπιστία του συστήματος πρέπει να είναι δεδομένη τη στιγμή που θα χρειαστεί. Για αυτό το έργο, η πρόκληση ήταν να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη και πιστοποιημένη τροφοδότηση εννέα κυκλωμάτων φωτισμού ασφαλείας σε διαφορετικά σημεία του διυλιστηρίου. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Motor Oil διαθέτει πιστοποιημένη υποδομή αδιάλειπτης τροφοδότησης για τα εννέα κυκλώματα φωτισμού ασφαλείας».