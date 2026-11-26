Τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τις αστοχίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής ανέδειξαν χθες από το βήμα του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης.

Οι δύο επιχειρηματίες υπογράμμισαν την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε μπαταρίες, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ να ζητά επανασχεδιασμό του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη και τον κ. Μασούτη να επισημαίνει ότι, παρά τα σημαντικά κεφάλαια που έχουν διαθέσει οι επιχειρήσεις για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν βλέπουν το αντίστοιχο όφελος στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

«Η αγορά της ενέργειας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και δεν μπορεί να επιλυθεί σε ένα μόνο επίπεδο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης. Όπως εξήγησε, η χώρα έχει καθυστερήσει στις επενδύσεις σε μπαταρίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποθηκεύσει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά τις μεσημεριανές ώρες και να την αξιοποιήσει τις πρώτες βραδινές ώρες, οι οποίες είναι και οι πλέον κρίσιμες από πλευράς τιμών στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

«Το πρώτο βήμα το οποίο χρειαζόμαστε είναι σημαντικές και γρήγορες επενδύσεις. Δυστυχώς αργούμε στο θέμα της αποθήκευσης μεσημεριανής ενέργειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την ταχύτητα με την οποία προχώρησε η πράσινη μετάβαση, χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

«Η Ευρώπη έχει σχεδιάσει μια πολιτική ενέργειας εδώ και χρόνια, η οποία απεδείχθη λανθασμένη και αναποτελεσματική», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο σχεδιασμός της αγοράς έγινε με την παραδοχή ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επικοινωνούν ενεργειακά μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι απαραίτητες διασυνδέσεις.

Το αποτέλεσμα, όπως επισήμανε, είναι η διαμόρφωση διαφορετικών γεωγραφικών ζωνών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην ίδια περιοχή με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, η οποία διαθέτει περιορισμένες διασυνδέσεις με την Κεντρική Ευρώπη. Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, σε συνδυασμό με την αδυναμία εισαγωγής επαρκών ποσοτήτων φθηνότερης ενέργειας από την Κεντρική Ευρώπη, συντηρεί, κατά τον ίδιο, τις υψηλές τιμές στην περιοχή.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε, ωστόσο, ότι πλέον και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Γαλλία, η οποία διαφοροποιείται λόγω της πυρηνικής ενέργειας.

«Πήγαμε και κάναμε πάρα πολύ γρήγορα την πράσινη μετάβαση χωρίς να φροντίσουμε ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε επανασχεδιασμό του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη, θέτοντας και το ζήτημα του υψηλού κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Υπογράμμισε δε ότι, εάν η Ευρώπη δεν προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα της δικής της βιομηχανίας, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που βιώνει σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μασούτης έστρεψε την κριτική του στις καθυστερήσεις της πολιτείας, επισημαίνοντας ότι τόσο η βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο ανταποκρίθηκαν στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Αυτό που ζητήθηκε, αυτό και ακριβώς έγινε», ανέφερε, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν όχι δισεκατομμύρια, που έχουν διαθέσει οι επιχειρήσεις για ενεργειακές επενδύσεις και για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕ αναφέρθηκε στις επενδύσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με LED και την εγκατάσταση ψυγείων σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και στα σημαντικά κεφάλαια που διαθέτει η βιομηχανία για την εγκατάσταση σύγχρονων, περισσότερο αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, κρίμα το γεγονός ότι, παρά το ύψος των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται το όφελος όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Απέδωσε το πρόβλημα στην έλλειψη υποδομών αποθήκευσης, συμφωνώντας με τον πρόεδρο του ΣΕΒ ότι η ανάπτυξή τους θα πρέπει να αποτελέσει το επόμενο βήμα της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας.