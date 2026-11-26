Την ανανέωση και την επέκταση του υφιστάμενου πλαισίου κυρώσεων για την Ανατολική Μεσόγειο , ώστε να καλύπτει παράνομες δραστηριότητες που στηρίζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο , ζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης , κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενόψει της ψηφοφορίας επί του σχετικού ψηφίσματος σήμερα Πέμπτη.

Αναφερόμενος στην πρόταση ψηφίσματος, υπογράμμισε την ανάγκη αποφασιστικής ευρωπαϊκής απάντησης στην πρόσφατη κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Όπως τόνισε, το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζει κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. «Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, δικαιούται πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η προστασία τους αποτελεί, πέρα από εθνική, και κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη, θεμέλιο της ειρήνης και της συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Ο Αντιπρόεδρος του S&D χαρακτήρισε «χρήσιμο πρώτο βήμα» την καταδίκη του μνημονίου από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας: «Οφείλουμε όμως τώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει στηρίξει τη σταθερότητα και τη δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης. Τόνισε ότι η συνεργασία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση κάθε μελλοντικής συνεργασίας τόσο ΕΕ-Λιβύης όσο και ΕΕ-Τουρκίας, ενώ κάλεσε την Ένωση να προστατεύσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-GSI.

Κλείνοντας, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ΕΕ, ως μοναδικό εγχείρημα ειρήνης, οφείλει να διαθέτει την ισχύ να υπερασπίζεται τις αρχές της και να προστατεύει εξίσου όλα τα κράτη μέλη της. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης», τόνισε.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

«Το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζει κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η πρόσφατη κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτεί αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση.

Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, δικαιούται πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Η προστασία τους, εκτός από εθνική, αποτελεί και κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη, θεμέλιο της ειρήνης και της συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Η καταδίκη του Μνημονίου από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήταν ένα χρήσιμο πρώτο όμως βήμα. Οφείλουμε όμως τώρα να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Έχουμε στηρίξει ως Ένωση τη σταθερότητα και τη δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης. Η συνεργασία που επιδιώκουμε προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.

Με την πρόταση ψηφίσματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζητούμε την ανανέωση και την επέκταση του πλαισίου κυρώσεων που υπάρχει ήδη για την Ανατολική Μεσόγειο, σε παράνομες δραστηριότητες που στηρίζονται στο επαναλαμβάνω παράνομο αυτό Μνημόνιο.

Ζητούμε επίσης, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση κάθε μελλοντικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβύης και ΕΕ-Τουρκίας ενώ παράλληλα η Ένωση να προστατεύσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου-GSI.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοναδικό εγχείρημα ειρήνης. Οφείλει όμως να διαθέτει ισχύ ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τις αρχές της και να προστατεύει εξίσου όλα τα κράτη μέλη της.

Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης».