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«Διαγράφεται» το 50% της αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης με τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων

«Διαγράφεται» το 50% της αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης με τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 10:27
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Τη μισή αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι διαγράφουν οι επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων που τέθηκαν σε εφαρμογή την Παρασκευή. Πάντως οι καταναλωτές, τουλάχιστον στις περιοχές που οι καιρικές συνθήκες δεν επιβάλλουν ακόμα τη χρήση του καυστήρα πετρελαίου, παραμένουν διστακτικοί ως προς την τοποθέτηση παραγγελιών, καθώς η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου διεθνώς παραμένει ρευστή.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην πρεμιέρα της χειμερινής περιόδου πέρυσι διαμορφώθηκε στο 1,13 ευρώ ενώ φέτος, μετά την εκτόξευση των διεθνών τιμών λόγω της ενεργειακής κρίσης, θα έφθανε στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις επιδοτήσεις κράτους και διϋλιστηρίων συνολικού ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο, η μέση τιμή περιορίζεται στο 1,55 ευρώ, με αποκλίσεις προς τα πάνω σε απομακρυσμένες περιοχές και για μικρές ποσότητες αλλά και προς τα κάτω (όπως για παράδειγμα η προσφορά της ΕΚΟ για τιμή εκκίνησης στο 1,49 ευρώ το λίτρο).

Η εικόνα από την αγορά είναι ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν προχωρούν σε αυτή τη φάση σε παραγγελίες. Λίγοι είναι και εκείνοι που διατηρούν σημαντικά αποθέματα από την περυσινή χειμερινή περίοδο καθώς την άνοιξη οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί (η μέση τιμή στη λήξη της περιόδου θέρμανσης ήταν 1,749 ευρώ το λίτρο).

Τόσο οι καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο και τα διϋλιστήρια, θα επανεξετάζουν τη στάση τους στη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά. Οι εκπτώσεις και επιδοτήσεις στις τιμές των καυσίμων συνολικά, περιλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης, θα επανεξεταστούν στο τέλος του μήνα υπό το φως των εξελίξεων στις αγορές.

Αυξημένες σε σχέση με πέρυσι αλλά σε χαμηλότερα ποσοστά είναι και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση HEPI που συγκρίνει τις τιμές σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, η μέση τιμή του ρεύματος (μαζί με φόρους και χρεώσεις για δίκτυα) ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο 26,31 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 22,96 λεπτών το Σεπτέμβριο του 2025. Αντίστοιχα η τελική τιμή του φυσικού αερίου είναι φέτος 10,29 λεπτά ανά κιλοβατώρα έναντι 7,35 πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης το οποίο φέτος θα είναι αυξημένο κατά 30 % σε σχέση με πέρυσι, χορηγείται σε όλες τις μορφές ενέργειας (πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ) με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

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