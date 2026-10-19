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Πετρέλαιο Θέρμανσης από τα πρατήρια Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς και κουπόνια καυσίμων 45€ με snappi

Πετρέλαιο Θέρμανσης από τα πρατήρια Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς και κουπόνια καυσίμων 45€ με snappi
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 14:10
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Άτοκες δόσεις, διπλοί πόντοι Shell GO+ και έκπτωση στις μεγάλες παραγγελίες

Ζεστασιά με περισσότερα οφέλη από ποτέ προσφέρει φέτος η Coral A.E. – Shell Licensee, με τη νέα περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που περιλαμβάνουν έως 6% όφελος, έως 12 άτοκες δόσεις, διπλάσιους πόντους Shell GO+ και κουπόνια αξίας 45€ για καύσιμα V-Power, απολαμβάνοντας παράλληλα την εγγυημένη ποιότητα της Shell.

Το πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell συνδυάζει την αξιοπιστία του προϊόντος με πρόσθετα οικονομικά οφέλη, ενώ για παραγγελίες άνω των 1.000 λίτρων παρέχεται επιπλέον έκπτωση 0,02€ ανά λίτρο. Η παραγγελία πραγματοποιείται εύκολα και online, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Shell εξασφαλίζει την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε σπίτι.

Παράλληλα, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, η Coral συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς και το πρόγραμμα επιβράβευσης yellow, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να κερδίσουν έως 6% σε yellows για αγορές πετρελαίου θέρμανσης σε επιλεγμένα πρατήρια:

  • 6% σε yellows με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς
  • 3% σε yellows με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς

Επιπλέον, όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμό snappi και πραγματοποιήσουν αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell κερδίζουν κουπόνια συνολικής αξίας 45€ για την αγορά καυσίμων V-Power.

Πρόσθετα οφέλη προσφέρονται και στους κατόχους καρτών άλλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, με την Εθνική Τράπεζα, το όφελος ανέρχεται σε 2% με πιστωτική κάρτα και σε 1% με χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Αντίστοιχα, με την Alpha Bank, οι καταναλωτές κερδίζουν 3% με την Energy Mastercard. Για τους πελάτες και των δύο τραπεζών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα επιπλέον προνόμια.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα ποσοστά αφορούν επιβράβευση προγράμματος, όχι έκπτωση πληρωμής.

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