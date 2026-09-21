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Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 15:46
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Ανακοίνωση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την κατάθεση τροπολογίας για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα – έκτακτα μέτρα.

Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες «δεν υπήρχε», σήμερα βρέθηκε.

Τα περί «κόφτη» αποδεικνύονται ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα.

Το δε επιχείρημα ότι «η Ευρώπη δεν επιτρέπει» τη μείωση του ΕΦΚ αποτελεί μία ακόμα φθηνή δικαιολογία.

Η Οδηγία 2003/96/ΕΚ προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων. H Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ΕΦΚ. Αντίστοιχη μείωση του ΕΦΚ στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει αναδείξει εδώ και μήνες ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες και τις δυνατότητες που της δίνονται.

Και τώρα δικαιωνόμαστε.

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια.

Καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν.

Τέλος, επιμένουμε στο αίτημά μας για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ. Ζητάμε να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα της κυβερνητικής επιλογής και οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την αξιοποίηση αυτών των πόρων.

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