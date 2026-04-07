Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ

Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:48

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτηρίζει τη χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και τη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητο, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Le Figaro.

Για τον εκτελεστικό διευθυντή του ΔΟΕ Μπιρόλ, «υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι, κατ’ αυτόν, «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει» τα επόμενα χρόνια, όπως τόνισε στη γαλλική εφημερίδα της κεντροδεξιάς.

Η διαδικασία «θα πάρει χρόνια. Δεν θα είναι λύση στη σημερινή κρίση, όμως η γεωπολιτική της ενέργειας θα μεταμορφωθεί βαθιά», προέβλεψε ο κ. Μπιρόλ, εκτιμώντας πως «ορισμένες τεχνολογίες θα προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα από άλλες».

Εξήγησε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως αναφέρεται «στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, την αιολική ενέργεια, «η εγκατάσταση των οποίων είναι πολύ γρήγορη». «Θα υπάρξει καταφυγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες», σημείωσε.

Για τον επικεφαλής του ΔΟΕ, η κρίση θα δώσει επίσης «ώθηση» στην «πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων», καθώς οι χώρες μπορούν να λογαριάζουν σε επιπρόσθετες δυνατότητες χάρη στην παράταση της διάρκειας ζωής των υπαρχόντων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών», ενώ εκτίμησε ακόμη πως θα αυξηθεί η χρήση «ηλεκτρικών οχημάτων».

Μέχρι τότε, βραχυπρόθεσμα, οι χώρες του κόσμου πρέπει να «χρησιμοποιούν την ενέργεια με όσο πιο συνετό τρόπο είναι δυνατόν, εξοικονομώντας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα», σημείωσε.

Ο Φατίχ Μπιρόλ εμφανίστηκε «πολύ απαισιόδοξος» για την τρέχουσα κρίση, τονίζοντας ξανά ότι «ο κόσμος δεν έχει ζήσει ποτέ διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους».

«Η τρέχουσα κρίση είναι πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί», τόνισε και θύμισε πως «αυτός ο πόλεμος φράζει μια από τις αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Όχι μόνο όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο, αλλά και για τα λιπάσματα, τα πετροχημικά προϊόντα, το ήλιο και άλλα πράγματα».

Ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο», προειδοποίησε. «Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είπε, κάτι που είχε ήδη τονίσει την περασμένη εβδομάδα.

«Αν το στενό (σ.σ. του Χορμούζ) παραμείνει ουσιαστικά κλειστό όλο τον Απρίλιο, θα χάσουμε δυο φορές περισσότερο αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα από ό,τι τον Μάρτιο», εξήγησε.

«Εβδομήντα πέντε ενεργειακές υποδομές υπέστησαν επιθέσεις και ζημιές και πάνω από το ένα τρίτο από αυτές έχουν χτυπηθεί σοβαρά ως πολύ σοβαρά» και για την αποκατάστασή τους «θα χρειαστεί πολύς χρόνος», προειδοποίησε.

