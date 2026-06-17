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ΙΕΑ: Αναθεωρεί ξανά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026

ΙΕΑ: Αναθεωρεί ξανά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026
Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 13:58
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αναθεώρησε εκ νέου προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026 στην πρόσφατη μηνιαία αναφορά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επισημαίνοντας τον «σημαντικό αντίκτυπο» του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγορά, που επηρεάζει επίσης τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει πλέον ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί φέτος κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, δηλαδή θα μειωθεί σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από αυτό που προέβλεπε τον περασμένο μήνα, όταν προσέβλεπε ακόμη σε μια επάνοδο στα φυσιολογικά επίπεδα ήδη από τον Ιούνιο.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι παραδόσεις πετρελαίου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σημειώνουν πτώση σχεδόν 5% σε ετήσια βάση, λόγω «της αύξησης των τιμών του καυσίμου και των δυσκολιών εφοδιασμού».

Αυτή η τρίμηνη υποχώρηση των παραδόσεων, επισήμανε ο διεθνής οργανισμός, θα είναι η πρώτη από το 2020.

Επίσης «παρά τη σημαντική μείωση της ζήτησης πετρελαίου (...), τα αποθέματα εξακολουθούν να φθίνουν με ρυθμό ρεκόρ», σημείωσε επίσης ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην έκθεση του. Η μείωση των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα αποθέματα των οποίων έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από το 1990, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό.

Τα παγκόσμια αποθέματα που παρακολουθούνται μειώθηκαν κατά περισσότερο από 220 εκατομμύρια βαρέλια τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Βεβαίως η συμφωνία που εξευρέθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην άρση του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, απ' όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου, «ανοίγει τον δρόμο σε μια επανάληψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή», ανέφερε επίσης ο ΔΟΕ.

Ωστόσο παραμένουν «επιχειρησιακοί και πολιτικοί περιορισμοί» και αυτοί «εγκυμονούν κινδύνους για τις προοπτικές», πρόσθεσε ο διεθνής οργανισμός, ο οποίος δεν προβλέπει ανάκαμψη της ζήτησης ή της προσφοράς πετρελαίου πριν από το 2027.

Για το επόμενο έτος, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «μέτρια» αύξηση της ζήτησης (ύψους 2 εκατομμυρίων βαρελιών ανά ημέρα), αλλά μεγάλη ανάκαμψη της προσφοράς (+8 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα), πράγμα που θα μπορούσε να φέρει μια «καλοδεχούμενη ανάπαυλα» στην αγορά πετρελαίου και μια «ευκαιρία» για την «αναπλήρωση» των αποθεμάτων.

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