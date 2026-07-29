ElvalHalcor: Πωλήσεις 2,197 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχυμένες κατά 18%

Κύρια οικονομικά στοιχεία

Άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) στα 143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,6% σε σύγκριση με τα 88,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ, παρά την καταβολή αυξημένου μερίσματος ύψους 41 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ικανότητα του Ομίλου να παράγει ταμειακές ροές

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου αυξήθηκε κατά 7,0% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 227 χιλ. τόνους, με κινητήρια δύναμη τις ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους μεταφορών και άκαμπτης συσκευασίας.

Ο όγκος πωλήσεων χαλκού παρέμεινε σταθερός στους 91 χιλ. τόνους, καθώς η ισχυρή επίδοση στους κλάδους βιομηχανίας και ενέργειας, αντισταθμίστηκε με υποχώρηση της ζήτησης για εφαρμογές κατασκευών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση του κλάδου αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών και τα οφέλη που συνεχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της παραγωγικής μας δυναμικότητας και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας. Οι προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου, σε συνδυασμό με την εμπορική και τεχνική άρτια κατάρτιση, οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα στις λύσεις που απευθύνονται στο κλάδο των μεταφορών και στο κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας, τομείς που ενισχύονται από την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ο κλάδος αλουμινίου εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, αποτελούν το επόμενο βήμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Με την αύξηση της δυναμικότητας στην ανακύκλωση και την ψυχρή έλαση, θα ενισχύσουμε τη λειτουργική μας ευελιξία, θα ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις αλουμινίου, θα εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών μας και θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για τους μετόχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το διεθνές μας αποτύπωμα θα διευρύνεται, προσφέροντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις αλουμινίου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ελαφρύτερων λύσεων μεταφοράς, στη βιώσιμη συσκευασία και στην απεξάρτηση από τον άνθρακα. Οι προτεραιότητες του κλάδου αλουμινίου παραμένουν σταθερές: ασφάλεια στην εργασία, ποιότητα στα προϊόντα και λύσεις που προσφέρουμε, λειτουργική αριστεία και συνεπής υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση για να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις προηγμένες και κυκλικές λύσεις αλουμινίου και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική αβεβαιότητα, υψηλές τιμές μετάλλων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, ο κλάδος χαλκού επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και διατηρώντας ισχυρή θέση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος χαλκού παρέμεινε προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες του, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και λειτουργική αριστεία. Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας και τα κέντρα δεδομένων (data centres).

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος και τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο κλάδος αξιοποίησε αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, την ευρεία πελατειακή του βάση και τη λειτουργική και εμπορική του ευελιξία, προσαρμοζόμενος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, επωφελήθηκε από τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις στην αγορά, τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού του σχεδίου, με έργα σε εξέλιξη που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας όπου απαιτείται, με στόχο τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των υψηλών τιμών των μετάλλων, ο κλάδος διατήρησε τη χρηματοοικονομική του πειθαρχία, διαχειριζόμενος αποτελεσματικά τη ρευστότητα και τον καθαρό δανεισμό. Παράλληλα, διατήρησε την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίζει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή του».

Επισκόπηση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 2.197,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,0% έναντι 1.862,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των όγκων πωλήσεων και στους δύο κλάδους, καθώς και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων. Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε όγκους πωλήσεων 227 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 7,0%, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης την άκαμπτη συσκευασία και τη σημαντική διεύρυνση των εφαρμογών στις μεταφορές. Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε όγκους πωλήσεων 91 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 0,6%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει πλήρως τις ουσιαστικές μεταβολές στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, καθώς η ανάπτυξη στις εφαρμογές ενέργειας, βιομηχανίας και HVAC&R συνοδεύτηκε από τη στρατηγική μείωση της παραγωγής προϊόντων διέλασης ορειχάλκου χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Ο πόλεμος στον Κόλπο, επηρέασε σημαντικά τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να έχει ουσιώδη επίδραση στη δραστηριότητα του Ομίλου, πέρα από τη διατήρηση των τιμών του αλουμινίου σε υψηλά επίπεδα. Οι δασμοί των ΗΠΑ βάσει του Section 232, οι οποίοι ανέρχονται πλέον στο 50% τόσο για το αλουμίνιο όσο και για τον χαλκό, συνέχισαν να ανακατευθύνουν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη θέση του Ομίλου στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου, δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς.

Οι διεθνείς τιμές των μετάλλων συνέχισαν να αποτελούν σημαντικό συντελεστή που επηρεάζει τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η τιμή του χαλκού κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Μάιο, καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά συνδυάστηκαν με ισχυρές συνθήκες ζήτησης. Αν και υποχώρησε από τα υψηλά της προς το τέλος της περιόδου, η μέση τιμή του εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 11.212 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.641 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η τιμή του αλουμινίου ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία, με την άνοδο να εντείνεται τον Μάρτιο, όταν το κλείσιμο χυτηρίων στον Κόλπο συνέπεσε με τα ήδη χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στο LME. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2.897 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.331 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 2.871 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.516 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) να αυξάνεται κατά 6,6% και να διαμορφώνεται στα 143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και το ευνοϊκότερο προϊοντικό μείγμα συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στα λοιπά κόστη παραγωγής και τις πιέσεις στις τιμές πώλησης που καταγράφηκαν σε ορισμένες προϊοντικές κατηγορίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η αυξημένη συμμετοχή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου λειτούργησε ως βασικός παράγοντας στήριξης της κερδοφορίας. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε κέρδος 78,0 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας το ενοποιημένο EBITDA κατά 52,1%, το οποίο ανήλθε στα 211,5 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 39,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκε στα 596,2 εκατ. ευρώ. Παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών των μετάλλων κατά τη διάρκεια της περιόδου, η αύξηση αυτή παρέμεινε περιορισμένη, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (y-o-y), ο Όμιλος διατήρησε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο κεφαλαίου κίνησης, παρά τις σημαντικά υψηλότερες τιμές των μετάλλων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις και στους δύο κλάδους. Παράλληλα, οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές κάλυψαν με το παραπάνω τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, τις επενδύσεις και τη διανομή του μερίσματος. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 547,9 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, από 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 629,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση κατά 81,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,5% και διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο τα χαμηλότερα επιτόκια όσο και τη μείωση του δανεισμού.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 128,9 εκατ. ευρώ, έναντι 74,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 123,6 εκατ. ευρώ ή 0,3299 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 70,9 εκατ. ευρώ ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κλάδος αλουμινίου συνέχισε την ανοδική του πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτικές αναταράξεις και έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές αλουμινίου. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 15 χιλ. τόνους ή 7,0% και ανήλθε σε 227 χιλ. τόνους, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,5% στα 1.062,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των όγκων πωλήσεων όσο και των τιμών του αλουμινίου. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.897 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.331 ευρώ ανά τόνο ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων προήλθε κυρίως από την άκαμπτη συσκευασία, τη μεγαλύτερη κατηγορία δραστηριότητας του κλάδου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνολικού όγκου και σημείωσε αύξηση 8,8%, καθώς και από τις εφαρμογές για τον τομέα των μεταφορών, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 34,2%. Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το 51% και το 15%, αντίστοιχα, του συνολικού όγκου πωλήσεων του κλάδου. Αντίθετα, οι όγκοι στην εύκαμπτη συσκευασία μειώθηκαν κατά 2,9%, ενώ στον τομέα των κατασκευών υποχώρησαν κατά 11,4%, αντανακλώντας την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι όγκοι στις εφαρμογές ενέργειας και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν, με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να παραμένει περιορισμένη σε μέγεθος.

Οι πωλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρά τους δασμούς 50% που επιβάλλονται βάσει του Section 232 στις εισαγωγές αλουμινίου, και αντιπροσώπευαν το 10,7% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Ο πόλεμος στον Κόλπο, δεν επηρέασε ουσιωδώς τις επιδόσεις του κλάδου κατά το πρώτο εξάμηνο, πέραν της επίδρασής του στις τιμές του αλουμινίου. Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι σήμερα αισθητά τα οφέλη του στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών παραγωγών. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη δραστηριότητα του κλάδου αλουμινίου.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 11,9%, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) να διαμορφώνεται στα 91,1 εκατ. ευρώ, έναντι 81,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων, ενώ η μείωση του ενεργειακού κόστους συνέβαλε περαιτέρω στη θετική επίδοση. Παράλληλα, το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ανήλθε σε κέρδος 36,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών του αλουμινίου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 127,5 εκατ. ευρώ, έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το EBIT ανήλθε σε 101,6 εκατ. ευρώ, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 288,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών του αλουμινίου. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ωστόσο, το κεφάλαιο κίνησης ήταν χαμηλότερο κατά 63 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των τιμών του αλουμινίου κατά περίπου 25% και των όγκων πωλήσεων κατά 7%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 44,5 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού αυξήθηκε κατά 22,6% και ανήλθε σε 1.135,4 εκατ. ευρώ, έναντι 925,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των σημαντικά υψηλότερων μέσων τιμών του χαλκού στο LME. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 11.212 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.641 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε σε 91 χιλ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 0,6%. Οι πωλήσεις ράβδων χαλκού αυξήθηκαν κατά 8,5% και των προϊόντων έλασης κατά 6,7%, καθώς οι λειτουργικές βελτιώσεις και η σταθεροποίηση της παραγωγής μετά τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους επέτρεψαν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας. Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού παρέμειναν σταθερές σε γενικές γραμμές, παρά την ασθενέστερη ζήτηση για σωλήνες ύδρευσης στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο κλάδος συνέχισε να μετατοπίζει το χαρτοφυλάκιό του προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, επιλέγοντας να περιορίσει τη δραστηριότητα σε προϊόντα διέλασης ορειχάλκου χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους, κατά περίπου 2,5 χιλ. τόνους.

Οι επιδόσεις στις επιμέρους αγορές τελικής χρήσης παρουσίασαν διαφορετικές τάσεις. Οι εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 8,2%, με τη ζήτηση να ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης. Οι βιομηχανικές εφαρμογές αυξήθηκαν κατά 8,9%, ενώ η ζήτηση για εφαρμογές HVAC&R ενισχύθηκε κατά 4,2%, αντανακλώντας την αυξημένη δραστηριότητα σε αντλίες θερμότητας, κλιματισμό και κέντρα δεδομένων (data centres). Αντίθετα, οι πωλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκαν κατά 20,0%, κυρίως λόγω της ασθενέστερης ζήτησης για σωλήνες ύδρευσης στην Ευρώπη, καθώς οι υψηλές τιμές του χαλκού επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων εκτός Ευρώπης. Στον τομέα των μεταφορών, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5,1%, αντανακλώντας τη χαμηλότερη παραγωγή των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 53,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η υψηλότερη συνεισφορά των προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις στις τιμές πώλησης από τον αυξημένο ανταγωνισμό και την άνοδο του κόστους, ιδίως του εργατικού. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε κέρδος 41,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συμβάλλοντας στην αύξηση του EBITDA στα 84,1 εκατ. ευρώ, έναντι 48,2 εκατ. ευρώ και του EBIT στα 72,7 εκατ. ευρώ, από 37,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 308,1 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένο κατά περίπου 8% σε σχέση με τα 284,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, κυρίως λόγω της επίδρασης των υψηλότερων τιμών των μετάλλων. Παρά την αύξηση αυτή, ο κλάδος χαλκού διατήρησε την πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και της ρευστότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης λειτουργικής ανάπτυξης του κλάδου χαλκού.

Προοπτικές

Ο Όμιλος εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Τον Ιούλιο, η ElvalHalcor ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 59.523.810 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στη Euronext Athens ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 2026.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου αλουμινίου μέσω της εγκατάστασης νέου ψυχρού ελάστρου, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης και στους δύο κλάδους. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου και ανταποκρίνονται στις τάσεις που διαμορφώνει η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

Βραχυπρόθεσμα, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή — με πιο πρόσφατες τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας — διατηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας, στους ναύλους και στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα την αγορά αλουμινίου, όπου ο Κόλπος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας πρωτόχυτης παραγωγής. Η σύγκρουση στην περιοχή οδήγησε σε χαμηλά αποθέματα και υψηλότερες τιμές.

Ο Όμιλος έχει ήδη διευρύνει τη βάση προμήθειας πρώτων υλών και συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης. Μια παρατεταμένη ή κλιμακούμενη κρίση θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω το ενεργειακό κόστος και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών — παράγοντες που παραμένουν οι βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι έως το τέλος του έτους.

Ρευστό παραμένει επίσης τόσο το ρυθμιστικό όσο και το εμπορικό τοπίο. Οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό διατηρούνται στο 50% και, παρότι ο Όμιλος διατήρησε την εμπορική του παρουσία στην αμερικανική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μεταβληθούν σε περίπτωση εξομάλυνσης του εμπορικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος διατηρεί την ευελιξία να κατευθύνει τους όγκους πωλήσεων σε άλλες αγορές, σε περίπτωση υποχώρησης της ζήτησης στις ΗΠΑ. Τυχόν περιορισμός από την ΕΕ των εξαγωγών σκραπ θα μπορούσε, από την άλλη πλευρά, να λειτουργήσει θετικά για τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα σχετικό μέτρο.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, την άμυνα και τις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έχει αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς και στους δύο κλάδους, παρά τη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των επενδύσεων, τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή βάση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προκλήσεων και τη συνέχιση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.