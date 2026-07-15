ΔΕΣΦΑ: Ο Κάθετος Διάδρομος εισέρχεται σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs) που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για τον Κάθετο Διάδρομο πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, των Διαχειριστών της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας , σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προετοιμασία της επέκτασης της πρωτοβουλίας στα Δυτικά Βαλκάνια .

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταιρείες ΔΕΣΦΑ και Gastrade (Ελλάδα), ICGB (Ελλάδα & Βουλγαρία), Bulgartransgaz (Βουλγαρία), Transgaz (Ρουμανία), Vestmoldtransgaz (Μολδαβία), FGSZ (Ουγγαρία), EUSTREAM (Σλοβακία) και GTSOU (Ουκρανία). Αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η συμπερίληψη της NOMAGAS (Βόρεια Μακεδονία) και της Transportgas Srbija (Σερβία), οι οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά στις συζητήσεις της Πρωτοβουλίας μαζί με τα υφιστάμενα μέλη, αντανακλώντας την προβλεπόμενη επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εταιρείες εκπροσωπήθηκαν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και ανώτερα στελέχη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της διαθέσιμης χωρητικότητας στα σημεία διασύνδεσης, των υπό ανάπτυξη έργων υποδομής και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής τους. Ως επόμενο βήμα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συστήσουν κοινή τεχνική και εμπορική ομάδα εργασίας για την περαιτέρω αξιολόγηση του πλαισίου δυναμικότητας διασύνδεσης των συστημάτων σε ολόκληρη την περιοχή, των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς και, τέλος, των εργασιών για τη βελτίωση της εμπορικής ελκυστικότητας του διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της τιμολογιακής δομής και των αναγκών υποδομής.

Συμφώνησαν, επίσης, να προετοιμάσουν την επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης (MoU), ώστε να συμπεριλάβει τα νέα μέλη, με σκοπό την προώθηση του έργου στην επόμενη φάση.

Η συνάντηση σηματοδότησε τη μετάβαση του Κάθετου Διαδρόμου σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας, διευρύνοντας το γεωγραφικό και στρατηγικό του αποτύπωμα πέρα από τον αρχικό του σχεδιασμό. Η πρωτοβουλία εξελίσσεται πλέον σε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα για την ενεργειακή συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών φυσικού αερίου, την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και την ανάπτυξη των αγορών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν για λίγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και η Υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κα. Iva Petrova.

Μετά τη συμμετοχή τους στη στρογγυλή τράπεζα του Economist, οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη για την υποβολή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγκεκριμένες επενδύσεις προτεραιότητας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες Διαχειριστές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν στενό συντονισμό σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσει έγκαιρα η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του ως αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ενεργειακής διαδρομής για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.