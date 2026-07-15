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Κίνα: Η ανάπτυξη της έξυπνης ενέργειας δημιουργεί νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας

Κίνα: Η ανάπτυξη της έξυπνης ενέργειας δημιουργεί νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 11:15
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Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κι άλλες ψηφιακές τεχνολογίες ωθούν τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως σε μία νέα εποχή, η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας στην έξυπνη ενέργεια, δημιουργεί νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας.

Οι προοπτικές αυτές βρέθηκαν στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος στη διάσκεψη 2026 China Smart Energy Conference, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στην Τσενγκτού, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη διάρκεια της διάσκεψης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές κι εκπρόσωποι βιομηχανικών τομέων από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τους νέους τρόπους ενεργειακής συνεργασίας στην ψηφιακή εποχή.

Ο κινεζικός τομέας της ψηφιακής ενέργειας έχει εξελιχθεί πέραν των πιλοτικών προγραμμάτων προς την εμπορική ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, δήλωσε ο Σι Γιουμπό, ένας από τους τους συνέδρους της διάσκεψης που είναι πρόεδρος της China Energy Research Society.

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