Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στην αντλία- Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές σε βενζίνη και ντίζελ

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Άννα Διανά
Τετάρτη, 15/07/2026 - 08:07
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Οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης άρχισαν από χθες να περνούν στην αγορά, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για την παροχή έκτακτων εκπτώσεων συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ έως το τέλος Αυγούστου.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές καυσίμων παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια και η αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση στην Ευρώπη ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Στόχος του μέτρου είναι να απορροφηθεί μέρος των ανατιμήσεων που καταγράφονται διεθνώς και να συγκρατηθούν οι τιμές στην εγχώρια αγορά κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τα δύο διυλιστήρια διαθέτουν από 20 εκατ. ευρώ το καθένα, με την κυβέρνηση να ζητά το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί μέσω της εμπορικής τους πολιτικής, προκειμένου το όφελος να φτάσει άμεσα στους καταναλωτές.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε πριν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, οι οποίες επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον Κόλπο αλλά και από τις ζημιές που έχουν υποστεί μονάδες διύλισης τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για υποχώρηση της μέσης πανελλαδικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης κοντά στα 1,88 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,979 ευρώ, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η τιμή αναμένεται να κινηθεί γύρω στα 1,80 ευρώ το λίτρο από 1,854 ευρώ.

Την εφαρμογή των εκπτώσεων εγκαινίασε η HELLENiQ ENERGY, ανακοινώνοντας πρόγραμμα έκτακτης στήριξης ύψους 20 εκατ. ευρώ για την περίοδο από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου. Η έκπτωση παρέχεται προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων που διαθέτουν προϊόντα στην εσωτερική αγορά και αποτυπώνεται διακριτά στα σχετικά τιμολόγια.

Ειδικότερα, προβλέπεται έκπτωση 7,95 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (προ ΦΠΑ) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 4,05 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (προ ΦΠΑ) στο πετρέλαιο κίνησης.

Αντίστοιχη πρωτοβουλία ανακοίνωσε και η Motor Oil, η οποία συμμετέχει στο πλαίσιο των μέτρων που συμφωνήθηκαν με την Πολιτεία. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις και οι έντονες διακυμάνσεις των αγορών επιβάλλουν την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Παρά την έκτακτη αυτή παρέμβαση, οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι διεθνείς πιέσεις δεν έχουν εκλείψει. Η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Ευρώπη έχει ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση καυσίμων, ενώ σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διυλιστικής δυναμικότητας παραμένει εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας ελλείψεις σε προϊόντα διύλισης, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.

Την ίδια ώρα, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά, ενώ οι επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια οδήγησαν τη Ρωσία στην αναστολή των εξαγωγών ντίζελ και στην πραγματοποίηση εισαγωγών βενζίνης για την ενίσχυση των αποθεμάτων της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συμφωνία κυβέρνησης και διυλιστηρίων λειτουργεί ως ένα προσωρινό «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξουδετερώσει πλήρως τις διεθνείς αναταράξεις στην αγορά καυσίμων.

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