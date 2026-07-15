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Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας

Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 08:23
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Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του διεθνούς προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας (Blue Flag), ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με επιστολή προς τους αρμόδιους Επιτρόπους, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.

Σημειώνεται ότι τόσο η κοινοβουλευτική ερώτηση όσο και επιστολή προς τους αρμόδιους Επιτρόπους συνυπογράφονται από 31 ευρωβουλευτές πέντε διαφορετικών πολιτικών ομάδων (S&D, ΕΛΚ, Renew Europe, Greens/EFA και The Left), γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο τη σημασία του ζητήματος, αλλά και την επιτυχία της πρωτοβουλίας του Γ. Μανιάτη να διαμορφώσει μία ευρεία διακομματική συμμαχία.

Οι πρωτοβουλίες του Έλληνα Ευρωβουλευτή έρχονται σε συνέχεια των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/825 για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση. Η συγκεκριμένη Οδηγία, χωρίς τις κατάλληλες διευκρινίσεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσανάλογες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στους δήμους και τους φορείς που διαχειρίζονται το Πρόγραμμα, θέτοντας τη συμμετοχή τους σε κίνδυνο.

Η Γαλάζια Σημαία, που λειτουργεί από το 1987, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα περιβαλλοντικά σήματα παγκοσμίως, με περίπου 3.800 βραβευμένες τοποθεσίες σε 22 Κράτη-Μέλη. Το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα, η σημασία του Προγράμματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των χωρών με τις περισσότερες βραβευμένες ακτές διεθνώς, γεγονός που ενισχύει τόσο την περιβαλλοντική της εικόνα όσο και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με τις δύο διακριτές πρωτοβουλίες του, ο Γ. Μανιάτης καλεί τόσο την Κομισιόν όσο και τους αρμόδιους Επιτρόπους, να αποσαφηνίσουν εάν προτίθενται να παράσχουν την αναγκαία νομική ασφάλεια, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ή άλλες ρυθμίσεις, ώστε το Πρόγραμμα να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, παραμένοντας παράλληλα συμβατό με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/825.

«Ο θεσμός της “Γαλάζιας Σημαίας” αποτελεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιβαλλοντική πρωτοβουλία, που έχει αποδείξει επί δεκαετίες την αξία της. Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο ποιότητας, αλλά ένα εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης του ελληνικού και ευρωπαϊκού τουρισμού» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και τονίζει «Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει άμεσα ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητα εμπόδια στη συνέχιση ενός προγράμματος που αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο επιτυχίας».

Ακολουθεί μετάφραση του κειμένου της ερώτησης:

«Το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”, το οποίο ιδρύθηκε το 1987, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης. Σήμερα εφαρμόζεται σε περίπου 3.800 τοποθεσίες σε 22 κράτη μέλη και συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση, τον βιώσιμο τουρισμό, την προσβασιμότητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ωστόσο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η εφαρμογή, από τον Σεπτέμβριο του 2026, της οδηγίας (ΕΕ) 2024/825, η οποία σχεδιάστηκε πρωτίστως για εμπορικά προϊόντα και όχι για δυναμικά περιβάλλοντα, όπως οι παραλίες, ενδέχεται να επιφέρει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο και κόστος για τους συμμετέχοντες δήμους και τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να υπονομευθεί η συμμετοχή σε αυτό.

Παρότι το Πρόγραμμα υποστηρίζεται ήδη από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ανεξάρτητης αξιολόγησης, διεθνούς επαλήθευσης και μηχανισμών παρακολούθησης της συμμόρφωσης, σε συμφωνία με το πνεύμα της οδηγίας, εξακολουθούν να υφίστανται ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των μηχανισμών αυτών στο πλαίσιο που θεσπίζει η οδηγία (ΕΕ) 2024/825.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και τουριστικών οφελών που προσφέρει το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”, θα θέλαμε να υποβάλλουμε το ακόλουθο ερώτημα:

1. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να παράσχει την αναγκαία νομική σαφήνεια, πρακτική καθοδήγηση ή άλλες ρυθμίσεις εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία” θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, παραμένοντας παράλληλα, κατ’ αρχήν, συμβατό με την οδηγία (ΕΕ) 2024/825;»

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