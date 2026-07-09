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Σ. Παπασταύρου: Υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας η ενέργεια - Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 15:44
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Η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση και τις υποδομές που διαθέτει μετατρέπεται από καταναλωτής σε κόμβο εφοδιασμού της περιοχής.
Αυτό τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του ECONOMIST με τίτλο «30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology» που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Η Ανατολική Μεσόγειος», πρόσθεσε, «γίνεται κέντρο σταθερότητας και ανάπτυξης για την Ευρώπη. Το γεγονός ότι η ενέργεια έφερε στο ίδιο τραπέζι το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και τις ΗΠΑ, δείχνει τις προοπτικές που έχουμε. Η ενέργεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και της ευρωατλαντικής συνεργασίας», τόνισε ο υπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς σχέδια που συζητούνταν επί δεκαετίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη (όπως ο αγωγός East Med) γίνονται πράξη. «Πάμε σε αγωγούς από την Κύπρο και το Ισραήλ προς την Αίγυπτο, όπου θα γίνεται υγροποίηση και διαμετακόμιση προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πρότζεκτ που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε», τόνισε. Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ακόμη: «Συνεργαζόμαστε με τους υπουργούς των χωρών της περιοχής. Δημιουργούμε πλατφόρμες αμοιβαίου οφέλους, εφαρμόζουμε τους κανόνες και δεν αποκλείουμε καμία χώρα. Αυτό που αποκλείεται είναι η εξτρεμιστική συμπεριφορά».

Η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Iva Petrova, αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής. Σημείωσε ιδιαίτερα την ανάπτυξη του τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, όπου η ισχύς των μπαταριών έχει φθάσει στα 4 γιγαβάτ και σχεδιάζεται η προσθήκη άλλων 7 γιγαβάτ με μπαταρίες και αντλησιοταμίευση προς όφελος, όπως ανέφερε, της περιφερειακής αγοράς.

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός, εστίασε στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων επισημαίνοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2028 θα ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή προς την Ευρώπη και αλλού. Σημείωσε τη δραστηριοποίηση εταιρειών διεθνούς βεληνεκούς στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Total, ENI και υπογράμμισε τη σημασία της διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα της περιφερειακής συνεργασίας, καθώς «η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος γίνονται πολύ σημαντικές για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής». Αναφερόμενος δε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και στις εξαγωγές ανανεώσιμης ενέργειας από την Κύπρο.

Ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας Dorin Junghietu τόνισε τη σημασία ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή, για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και προς αμοιβαίο όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Ο γενικός γραμματέας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου Osama Mobarez, επεσήμανε τρία στοιχεία για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας. Πρώτον, όπως είπε, χρειάζεται πιο ρεαλιστική προσέγγιση ως προς το ρόλο του φυσικού αερίου το οποίο θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης πηγών, οδών εφοδιασμού καθώς και προμηθευτών. Τρίτον είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των χωρών. Και για τα τρία στοιχεία, όπως είπε, η Ανατολική Μεσόγειος θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς διαθέτει σημαντικούς ενεργειακούς πόρους, μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος.

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